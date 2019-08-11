У Тима есть шанс не стать одноногим инвалидом

Тимуру два года, а он все еще не умеет ходить. Очень хочет, пытается, но не может. Все потому, что левая нога ребенка зафиксирована специальным устройством - ортезом. Если его снять, кость голени просто переломится пополам. Диагноз малыша - нейрофиброматоз и ложный латентный сустав левой голени.

- Когда сын родился, нам сказали, что он здоров, – рассказывает мама Яна, поминутно вытирая слезы. – Это я сама уже потом заметила, что ножка странно искривлена. Поначалу нам долго не могли поставить диагноз. А когда поставили, «обнадежили», что вся жизнь ребенка будет состоять из операций, но сделать ногу нормально действующей эти операции все равно не помогут.

Покопавшись в интернете, несчастная мама убедилась, что «пророчества» поставивших диагноз врачей вполне основательны. Болезнь эту в России лечить не умеют и все оперативные вмешательства, по сути, просто отодвигают ампутацию, которой, как правило, все и заканчивается.

Однако попытка лечить Тимура на родине все же была предпринята. В Санкт-Петербургском институте имени Турнера мальчика прооперировали. Но когда сняли гипс, оказалось, что трансплантаты не приросли и кость продолжает разрушается. «Прогнозы плачевные» - развел руками профессор. И Яна тут же вспомнила страшные пророчества. Вот тогда-то она и кинулась искать спасения за рубежом:

- От других мам, дети которых родились с той же проблемой, что и мой сын, я узнала, что во Флориде есть клиника, где давно и успешно решают эту проблему. После проводимых там операций, дети не просто сохраняют ногу, а становятся здоровыми. Бегают, прыгают, как будто никогда не болели! Я написала в этот госпиталь, отправила снимки и получила ответ, что проблема Тимура гарантированно решаема, но стоит больших денег. Господи, да если бы у меня были эти деньги, или хотя бы что-то, что можно продать, я бы даже не задумывалась!..

Увы, денег у семьи Тимки нет. Поэтому вся их надежда только на то, что чужим, причем даже не обязательно богатым, людям окажется не безразлична Тимкина судьба. Друзья, половина суммы уже собрана! Причем именно так - «с миру по нитке». У малыша есть шанс не стать тяжелым инвалидом. Пожалуйста, помогите!

Дополнительные вопросы можно задать, позвонив в фонд по телефону: +7 (495) 760 81 52, или маме Тимура – Яне: +7 (928) 146-52-23.

Можно отправить смс на короткий номер 4574 со словом ЖУРАВЛИК, далее пробел и сумма пожертвования. Например: ЖУРАВЛИК 100

Счет

Получатель : Благотворительный фонд помощи больным детям «Бумажный журавлик»

Адрес: 111524 г. Москва. ул. Электродная, д.11, стр. 1, оф. 211

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к/с.: 30101810400000000225

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ИНН: 7709473271

р/с: 40703810238120000664

Назначение платежа: "Благотворительное пожертвование для Раджабова Тимура".