«Сожгли машину и взломали соцсети»: В Москве известного сектоведа атакуют адепты сомнительного психокульта

С Александром Невеевым журналисты «Комсомолки» сотрудничают уже несколько лет. Эксперт всегда помогал нам разобраться в особенностях сектантских культов, но сейчас ему самому нужна помощь. Прежде всего, помощь в огласке той непростой ситуации, в которой он оказался. Дадим ему слово:

«Будучи известным экспертом по культам, я часто получаю письма от людей, которые так или иначе пострадали от сект. В 2014 году ко мне обратилась женщина, которая называла себе Мария Капар. Она поведала мне о секте некоего Олега Мальцева. Он начинал свою деятельность в Крыму, но после возвращения полуострова в состав России спешно убежал на украинскую территорию – в Одессу (как известно, в Украине борьба с сектами сегодня практически не ведется).

Особенность секты Мальцева – ее мимикрия под юридические фирмы (например, адвокатская контора «Редут»), а также под целый ряд СМИ (к примеру газета «Нераскрытые преступления»).

Сам Олег Мальцев выдает себя за великого ученого, специалиста по так называемому судьбоанализу Сонди, адвоката, мастера боевых искусств (в том числе, Мальцев занимается «бесконтактным боем»).

Мальцев и его адепты вербуют новых членов секты, приглашая их на многочисленные семинары, конференции «научные» экспедиции, посвященные «прикладным наукам», боевым искусствам и пр. Кроме того, в эту секту вербуют людей, паразитируя на их потребности иметь работу: секта Мальцев постоянно объявляет о вакансиях, которые якобы имеются в мальцевских «юридических фирмах» и «СМИ». Вот что написал нам Александр Невеев:

Я опубликовал истории женщин, пострадавших от Олега Мальцева. В частности были случаи, когда люди остались без денег, квартир. Фактически там имело место мошенничество. Так, например, женщина лишилась своего имущества. Но поставлено все было так, как будто все законно.

Но я думаю, основной доход секты Мальцева приносит именно развязывание травли. Располагая мощными способами выводить человека из равновесия, создавая ощущение непреодолимого кошмара (об этом читайте далее), Мальцев может и квартиру отобрать или назначать цену за прекращение издевательств.

Практически сразу после публикации этих материалов, я столкнулся с мощной травлей в интернете, в соцсетях. Про меня наснимали оскорбительных мультфильмов, - рассказал Александр Невеев.

В личные сообщения и на электронную почту мне постоянно присылали угрозы. Про множество оскорбительных комментариев с фейковых профилей я даже не упоминаю.

Мальцев не отстает от человека, пока тот не замолчит – не перестанет публиковать разоблачающие Мальцева материалы. Не останавливается этот аферист и в моем случае. Получив мой номер телефона, Мальцев стал устраивать валы телефонных звонков. Когда он получил телефон моей матери, то стал названивать и ей.

Сделав в одной из соцсетей фейк подруги моей жены, адепты Мальцева выведали адрес моего проживания. И вот, в начале 2017 года был сожжен автомобиль моей бывшей на сегодняшний момент супруги.

Удивительно, но несмотря на то, что дело о поджоге было возбуждено, ни к каким результатам оно на сегодняшний день не привело (прошло уже больше двух лет).

После поджога Мальцев продолжил орудовать за пределами соцсетей. Дважды был разрисован краской мой подъезд. А 27 декабря 2018 года мою лестничную клетку и дверь в квартиру залили смесью фекалий и красной краски.

Затем Мальцев, поняв, видимо, что подобное примитивное давление меня не впечатляет, решил просто «зачистить» интернет от моих разоблачительных материалов.

Вначале с помощью поддельного судебного решения, Мальцеву удалось сделать так, чтобы Google не показывал мои материалы в ответ на поисковый запрос «Олег Мальцев». Видимо, Google настолько серьезная организация, что отличить поддельное судебное решение от настоящего не может.

Затем, благодаря совершенно неадекватной политике Фейсбука (жалобу о нарушении авторских прав невозможно оспорить), секте Мальцева удалось добиться удаления моего профиля в этой соцсети.

После этого, используя, видимо, очередной поддельный документ, Мальцев подал на мой Youtube-канал лживую жалобу о нарушении мною авторских прав. Канал, в результате, тоже был удален.

И вот 20.06.2019 Мальцеву, наконец-то (спустя практически 5 лет), удалось взломать мою страницу ВКонтакте. Самое удивительное в этой ситуации то, что администрация ВКонтакте отказывается возвратить мне доступ к моей странице. Удивляют и действия Билайна, который вместо того, чтобы предоставить всю запрошенную мной информацию о махинациях с моим телефоном (в момент взлома страницы ВК была каким-то образом установлена переадресация звонков с моего номера), отделывается общими словами.

Печально, что в сети интернет злоумышленники чувствуют себя вольготно, а права законопослушных пользователей предельно просто нарушить и практически невозможно защитить.

Я обращался в полицию по каждому случаю издевательств надо мной. И по поводу угроз, и по поводу звонков с подставных номеров, и по поводу нечистот в моем подъезде, и после взлома профиля в соцсетях, и, естественно, по поводу сожженной машины. Но никаких ответных действий от полиции я не увидел. Как я понял, никто не стал заниматься расследованием этих историй».

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИЦИИ

Мы позвонили в пресс-службу столичного МВД с просьбой пояснить, какие меры были предприняты по заявлениям Александра Невеева.

- По результатам рассмотрения обращения, возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений предусмотренных ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм», - сообщили в пресс-службе МВД России по Москве.