2019-08-09T18:55:18+03:00
Звезды

«Мы не ориентируемся на возраст или опыт исполнителя»: Шура Би-2 рассказал о дружбе с Монеточкой

Би-2 готовятся к презентации экспериментального проекта «Куртки Кобейна»
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Музыканты готовят релиз сайд-проекта «Куртки Кобейна»Музыканты готовят релиз сайд-проекта «Куртки Кобейна»Фото: Михаил ФРОЛОВ
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— Мы очень любим музыку британских электронных инди-групп и на наших вечеринках часто включаем мои плейлисты, составленные как раз из их треков. И мне пришло в голову, что было бы круто, если бы такая музыка делалась и на русском языке. Вот мы и решили устроить необычный эксперимент и для его осуществления позвали многих замечательных музыкантов, — рассказывает журналистам Шура Би-2.

Музыканты готовят релиз сайд-проекта (это проект, в котором участвует одно или несколько лиц, уже получивших известность в других проектах — Ред.) «Куртки Кобейна».

Монеточка Фото: Альберт ДЗЕНЬ

МонеточкаФото: Альберт ДЗЕНЬ

Помимо Би-2 в проекте принимают участие исполнители, имена которых публике отлично знакомы: Диана Арбенина, Ренарс Кауперс (Brainstorm), Леонид Агутин, Brazzaville, Chad Channing (Nirvana), Монеточка, Антон Севидов (Tesla Boy), Анна Чиповская, MANIZHA, Ace MarCano, Midnight Faces, Zventa Sventana, Юрий Усачёв, Виталий Дубинин («Ария»), Глеб Колядин и Дмитрий Ашман.

Анна Чиповская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна ЧиповскаяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Запись альбома была сделана в московской студии «Параметрика», сведением в Лондоне занимался Adrian Bushby, а мастеринг пластинки проходил в американской студии Брайана Гарднера и в легендарной лондонской студии Abbey Road. Для создания обложки пластинки была приглашена Елена Шейдлина — фотоблогер и художница.

— Шура, по какому принципу отбирались участники проекта?

— Принцип простой: почти все участники проекта — наши друзья. Так что отбор был, скажем так, естественным. Кстати, многие из артистов не только исполнили предложенные им песни, но и стали их соавторами, — рассказал «Комсомолке» музыкант.

— Как раскрыли музыкальный талант Чиповской? Доверились генам (у актрисы папа — известный джазмен — Ред.)?

— Анна уже не раз участвовала в наших проектах — пела с нами и снималась в видео. Она очень талантливая, в том числе и в музыкальном плане. А ещё она замечательный человек! С ней очень приятно и работать, и просто общаться. У нас в команде все восхищены ею! — делится с «КП» Шура.

Би-2 готовятся к презентации экспериментального проекта «Куртки Кобейна»

Би-2 готовятся к презентации экспериментального проекта «Куртки Кобейна»

— Земфира критикует начинающих музыкантов, а вы Монеточку поддержали и звезду соцсетей Манижу.

— Когда мы слушаем музыку, мы не ориентируемся на возраст или опыт исполнителя. Критерий один — качество. Ну и, конечно, субъективное мнение — нравится / не нравится. Творчество и Монеточки, и Manizha нам нравится — именно поэтому мы и делаем совместные проекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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