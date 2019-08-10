Почему Герман Греф ходит без денег

Каждая программа обладательницы премии ТЭФИ Наили Аскер-заде - это беседа с интересным человеком, наделенным серьезными полномочиями и возможностями.

Герои проекта - крупные бизнесмены, чиновники, политики, руководители госкорпораций. Не случайно программа называется «Действующие лица» - все те, с кем встречается известная журналистка, действуют, и от этих действий в нашей стране многое зависит.

Очередным объектом внимания Наили Аскер-заде станет глава Сбербанка и экс-министр экономического развития РФ Герман Греф.

Герман Оскарович лично проведет для съемочной группы экскурсию по центральному офису Сбербанка и даже пустит журналистов в главный центр киберзащиты. У Сбербанка, по словам Грефа, эта защита состоит из трех контуров, и даже первый из них интернет-злоумышленникам пробить пока ни разу не удавалось.

Задаст Наиля Аскер-заде Грефу и несколько каверзных вопросов. Какую оценку он мог бы поставить себе как руководителю? Случаются ли у него моменты, когда идти на работу ну совсем-совсем не хочется?

На эти и другие вопросы герой программы постарался ответить максимально искренне.

Также рулевой Сбера расскажет и о других любопытных вещах - например, объяснит, почему никогда не имеет при себе наличных и даже банковской карточкой пользуется лишь за границей.

А еще Греф отвлечется от дней сегодняшних и вспомнит о том, где и как заработал свои первые деньги.

«Действующие лица» с Наилей Аскер-заде. 11 августа, 1.00.