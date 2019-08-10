2019-08-10T01:51:20+03:00
Телевизор

Почему Герман Греф ходит без денег

Об этом расскажет в своей программе «Действующие лица» известная журналистка Наиля Аскер-заде
Глеб ГУБАРЕВ
Поделиться:
Греф устроил для Наили Аскер-заде экскурсию по Сбербанку. Фото: instagram.com/nailya_askerzadeГреф устроил для Наили Аскер-заде экскурсию по Сбербанку. Фото: instagram.com/nailya_askerzade
Изменить размер текста:

Каждая программа обладательницы премии ТЭФИ Наили Аскер-заде - это беседа с интересным человеком, наделенным серьезными полномочиями и возможностями.

Герои проекта - крупные бизнесмены, чиновники, политики, руководители госкорпораций. Не случайно программа называется «Действующие лица» - все те, с кем встречается известная журналистка, действуют, и от этих действий в нашей стране многое зависит.

Очередным объектом внимания Наили Аскер-заде станет глава Сбербанка и экс-министр экономического развития РФ Герман Греф.

Герман Оскарович лично проведет для съемочной группы экскурсию по центральному офису Сбербанка и даже пустит журналистов в главный центр киберзащиты. У Сбербанка, по словам Грефа, эта защита состоит из трех контуров, и даже первый из них интернет-злоумышленникам пробить пока ни разу не удавалось.

Задаст Наиля Аскер-заде Грефу и несколько каверзных вопросов. Какую оценку он мог бы поставить себе как руководителю? Случаются ли у него моменты, когда идти на работу ну совсем-совсем не хочется?

На эти и другие вопросы герой программы постарался ответить максимально искренне.

Также рулевой Сбера расскажет и о других любопытных вещах - например, объяснит, почему никогда не имеет при себе наличных и даже банковской карточкой пользуется лишь за границей.

А еще Греф отвлечется от дней сегодняшних и вспомнит о том, где и как заработал свои первые деньги.

«Действующие лица» с Наилей Аскер-заде. 11 августа, 1.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
При взрыве газовой заправки в Ингушетии пострадали шесть человек
В сети появилось видео с едущим по Крымскому мосту поездом
Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России
В селе Коминтерново в ДНР в результате обстрела погибли два человека
Росрыбаловство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
Власти Москвы предупредили о возможных провокациях на митинге 10 августа
Турецкий политик призвал Эрдогана открыто признать Крым российским
Минсельхоз РФ счел возможным передачу продуктов на благотворительность
Трамп заявил, что США не готовы к торговой сделки с Китаем
Во Франции оценили вероятность присоединения США к "нормандскому формату"
В Лондоне зафиксировали массовое отключение электроэнергии
В США задержали мужчину, который приблизился к супермаркету Walmart с ружьем и сотней патронов
Центробанк заявил, что отток капитала из РФ с начала года вырос более чем в 1,5 раза
Киев подготовил около 800 полицейских для возвращения Донбасса
На Украине объяснили решение пропустить российский самолет вопреки запрету
Орешкин заявил о преодолении разногласий по интеграции между Москвой и Минском