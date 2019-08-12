Откупорит ли «Краснодар» «Порту»: опрос "КП"

Во вторник, 13 августа, «Краснодар» проведет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против португальского «Порту».

Напомним, что в первой встрече краснодарцы у себя дома обидно проиграли, пропустив на 89-й минуте (0:1). Теперь в гостях дебютанту ЛЧ необходимо забивать больше, чем они пропустят. При этом, при счете 1:0 в пользу «Краснодара» будет назначено дополнительное время.

Матч на стадионе «Драгау» будет судить бригада из Италии во главе с 38-летним Марко Гвида. Кстати, в прошлом сезоне Гвида обслуживал матч группового этапа Лиги Европы УЕФА в Бельгии между «Стандардом» и «Краснодаром», который завершился победой хозяев поля со счетом 2:1.

«Краснодар» в субботу в чемпионате России победил дома «Рубин» (1:0) и делит второе место еще с тремя командами, но с составом у него проблемы. У быков травмированы сразу три ведущих игрока — Юрий Газинский (травма плеча), Виктор Классон (серьезная травма колена), Иван Игнатьев (травма мышц).

Напомним, что в случае поражения «Краснодара» в Лиге чемпионов он перемещается в Лигу Европы, где начнет свои выступления с группового этапа.