2019-08-12T19:57:30+03:00
Происшествия

Загадочные кости. Строитель наткнулся на останки четырех человек в Ульяновске

Сейчас следователи выясняют кем были похороненные в безымянной могиле люди и как они умерли
Анна ГЛАДКИХ
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Строительство гаража придется отложить до тех пор, пока все останки не будут собраны. Фото: vk.com/lenin.rayon73Строительство гаража придется отложить до тех пор, пока все останки не будут собраны. Фото: vk.com/lenin.rayon73
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Чудовищную находку на собственном участке обнаружил житель Ульяновска. Он решил построить гараж и начал рыть яму для фундамента, однако на глубине около полуметра лопата наткнулась на что-то твердое. Владелец участка сперва решил, что это обычный камень, подцепил его лопатой и выбросил из ямы, но, оказавшись на поверхности земли «камень» шокировал строителя, обнажив пустые глазницы.

Вскоре на небольшом участке в поселке Карлинское, в пригороде Ульяновска, строителей сменили криминалисты. Всего на 15 сотках они нашли останки нескольких людей, предположительно кости принадлежат четырем разным людям.

Все они погибли около 30 лет назад, а вот как именно оборвалась их жизнь, сейчас выясняют эксперты. Они тщательно исследуют каждую найденную косточку — а всего их несколько десятков, в том числе два черепа, шейные позвонки и нижняя челюсть. Специалистам также предстоит установить кем были погибшие — мужчины или женщины, молодые или успевшие прожить жизнь. Возможно, если кости сохранились хорошо, эксперты смогут взять анализ ДНК и это поможет установить их личности.

Пока же эксперты делают все возможное в лаборатории, на участке мужчины продолжаются раскопки — не исключено, что в этом районе еще безымянные захоронения. Владельцу участка и всем его соседям остается только гадать, что это за странная могила: возможно в лихие 90-е здесь закапывали тела своих жертв бандиты в малиновых пиджаках, а может быть это просто старое кладбище, которое почему-то отдали под застройку. На эти вопросы предстоит ответить следователям, они начали доследственную проверку по факту обнаружения человеческих останков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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