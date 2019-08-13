35-летний Артем со своей женой и детьми собирались в отпуск. Они арендовали автомобиль в каршеринге и поехали в сторону аэропорта, по дороге заглянув на час в торговый центр «Vegas», что располагается в Немчиновке. Вся семья отправилась за покупками, оставив арендованный «Мерседес» на парковке. Часть вещей также они оставили в машине, чтобы не таскаться с ними по ТЦ. Как позже рассказала полиции сам Артем, в спешке он перепутал кнопку «ожидание» и «завершить поездку», потому что в приложении они находятся рядом.

- Мы гуляли с семьей по "Вегасу", закупались перед отпуском. Тут звонок от оператора "Белкакар", он сообщает, что мы оставили в арендованной машине вещи, а новые арендаторы их нашли и позвонили по горячей линии в сервис. Мы бегом к автомобилю, в открытом багажнике видим перевернутые сумки, проверили - денег нет. Новые арендаторы развели руками. Когда они открыли багажник, там уже все было перевернуто. Из сумки пропали 150 тысяч рублей, которые мы отложили на отпуск. - рассказал КП потерпевший Артем.

В Москве после аренды каршеринга у мужчины пропало 150 тысяч рублей

Мужчина вызвал полицию и вместе с новыми знакомыми, стал выяснять у "Белки" подробности случившегося.

- Оператор каршеринга рассказал мне, что был еще один арендатор, который, видимо, и решил прикарманить наши деньги, обнаружив в багажнике забытые сумки. Хорошо, что в приложении все фиксируется, кто и когда начал и завершил аренду, так что личность возможного вора установить будет не сложно, дело за полицией. - сообщил КП подробности инцидента Артем.

Прибывшие на место полицейские приняли заявление о краже, а также изъяли камеры видеонаблюдения, на которых засветился вор. А Артем с семьей благополучно успели в тот день в аэропорт. С испорченным от кражи настроением, но семья все-таки смогла улететь в долгожданный отпуск.