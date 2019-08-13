10 главных российских фильмов осени-2019: Шварценеггер сразится с Джеки Чаном, а Цыганов - с серийным убийцей

«Бык» (22 августа)

1997 год. Антон Быков - 22-летний парень, успевший отслужить в армии, отсидеть в тюрьме и стать главой небольшой молодежной группировки. У него большое сердце, в самом прямом смысле: диагноз - кардиомегалия, иногда называемая «синдромом бычьего сердца». Разумеется, в этом органе вспыхнет любовь к юной парикмахерше, которую Антон знает со школы. Но та мечтает связать свою судьбу с иностранцем и навсегда свалить из своего беспросветного городка. «Бык», дебютный фильм режиссера Бориса Акопова (в прошлой жизни, как ни странно, артиста балета) получил главный приз «Кинотавра», а вдобавок главный приз во второй по значению программе Карловарского кинофестиваля «К востоку от Запада». На исчерпывающее высказывание о «лихих 90-х» он не тянет, да и не претендует - это скорее очень хорошая дипломная киноновелла с очень талантливым актером Юрием Борисовым в главной роли.

Бык - официальный трейлер.

«Одесса» (5 сентября)

Ностальгическая зарисовка Валерия Тодоровского о городе, в котором он провел значительную часть детства (среди центральных персонажей даже есть мальчик по имени Валера с такой же родинкой на лице). Действие разворачивается в 1970-м, когда мальчик и его отец, журналист-международник, приезжают в Одессу погостить у родственников валериной мамы. В большой классической еврейской семье все время то собачатся, то устраивают мини-спектакли, и свалить от этого местного колорита невозможно: в городе начинается холерный карантин, из него никого не выпускают. Вдобавок у героев начинается своя личная холера: невольно задержавшийся в Одессе журналист влюбляется в 15-летнюю дочку соседа, в то время как его свояченица решает свалить в Израиль, вызвав этой новостью переполох в семье. В фильме снялись Леонид Ярмольник, Ирина Розанова, Евгений Цыганов, Ксения Раппопорт.

Одесса (2019) Трейлер.

«Тайна печати дракона» (19 сентября)

Масштабное продолжение фильма «Вий» снималось больше пяти лет - так долго, что в процессе от него отвалилось слово «Вий» (Гоголь не имеет к сюжету уже совсем никакого отношения). Остался только главный герой - английский путешественник Джонатан Грин (Джейсон Флеминг), на сей раз отправляющийся в Китай, где его ждут драконы, принцессы, мастера кун-фу и прочие восточные прелести. («Тайна печати дракона» - первая совместная российско-китайская копродукция, в которую киношники из Поднебесной вложились очень основательно). В фильме снялись недавно ушедший от нас Рутгер Хауэр, Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер. Последний так говорил о своем герое: «Он — начальник лондонского Тауэра, откуда никому не удается бежать вот уже 500 лет. Держит эту тюрьму в ежовых рукавицах. И один из заключенных — герой Джеки Чана. Я решаю дать ему шанс: если он сможет одолеть меня в бою, то сможет выйти на свободу. И у нас с ним бой, представляете?!»

Тайна печати дракона - Трейлер.

«Фея» (10 октября)

Анна Меликян, автор «Русалки», «Звезды» и «Про любовь», из суеверия старается не рассказывать о фильмах, которые еще не закончила. О «Фее» известно лишь, что ее герой - создатель видеоигр. Однажды он заходит в храм, видит фреску Рублева, и в нем что-то меняется: он начинает интересоваться своими прошлыми жизнями и путешествовать по ним с помощью гипноза. И это еще не все: согласно официальному синопсису, «случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее всего, что он о нем знает и понимает. И что эта реальность — не единственная». В фильме сняли Константин Хабенский Ингеборга Дапкунайте, Тинатин Далакишвили, Мария Шалаева.

Фея Русский трейлер (2018).

«Текст» (17 октября)

Герой бестселлера Дмитрия Глуховского - приличный молодой человек, студент филфака Илья - попадает в колонию: повздорил во время облавы в ночном клубе с сотрудником ФСКН по имени Петр, и тот подкинул ему наркотики. После семи лет за решеткой Илья возвращается в родную Лобню и узнает, что его мать два дня назад умерла от инфаркта. Напившись, он в соцсетях находит своего обидчика, едет к нему (Петр по-прежнему работает в ФСКН) и убивает. Забирает с собой его пистолет и телефон. А придя в себя дома, совсем не знает, что ему делать: его ведь вот-вот вычислят. Но на телефон убитого начинают приходить СМС, и выясняется, что Петр ждет большую сумму от продажи наркотиков. А Илье даже мать не на что хоронить. И он решает притвориться Петром, чтобы выручить деньги хотя бы на похороны... Главные роли исполнили Александр Петров, Кристина Асмус и Иван Янковский.

Фильм "Текст" (2019) - Трейлер.

«Вратарь Галактики» (17 октября)

Размашистый фантастический фильм Джаника Файзиева («Турецкий гамбит», «Август, восьмого», «Легенда о Коловрате»). Действие разворачивается в 2071 году, после ряда катаклизмов, включающих в себя галактические войны, разрушение Луны и тотальное изменение климата на планете. В этом будущем главная отрада землян - игра под названием «космобол», и звездой этой игры предстоит стать парню, который поначалу не чувствует никакой к ней склонности. Трейлер обещает нечто похожее на «Алиту» Роберта Родригеса (хотя фильм был снят, когда «Алита» была еще далека от выхода на экраны), только без родригесовской жестокости и без его 200-миллионного бюджета. Утешением может послужить Евгений Миронов в роли второго плана.

Вратарь галактики Трейлер (2019).

«Француз» (31 октября)

Новая картина 78-летнего Андрея Смирнова, автора фильмов «Белорусский вокзал», «Осень» и «Жила-была одна баба». 1957 год, молодой человек по имени Пьер Дюран (гражданин Франции, но сын русских родителей) приезжает в СССР на стажировку в МГУ. Он хочет разыскать отца, арестованного в 30-е. Неторопливое, проницательное, мастерски сделанное черно-белое кино о том, что значило жить в Советском Союзе при Хрущеве. В главной роли - Антон Риваль (как и его герой - француз с русскими корнями, билингва), в ролях поменьше - Александр Балуев, Евгений Ткачук, Роман Мадянов, Наталья Тенякова, Михаил Ефремов.

Француз - Трейлер.

«Девятая» (7 ноября)

«Шерлок Холмс» Гая Ричи не дает покоя отечественным кинематографистам: хочется снять что-нибудь столь же эффектное про криминальную Россию XIX века. Одной из первых ласточек был «Дуэлянт», сейчас его продюсер Александр Роднянский выпускает мистический триллер о жестоких ритуальных убийствах девушек в Санкт-Петербурге. Следствие ведет полковник Ростов (Евгений Цыганов) в тесном сотрудничестве с молодой британкой, которая представляется ясновидящей (Дэйзи Хэд).

Девятая - Официальный трейлер .

«Давай разведемся!» (21 ноября)

Полнометражный дебют Анны Пармас, очень женская комедия, зачастую какая-то неуверенная и робкая - и не скажешь, что снимала ее автор угарных клипов группы «Ленинград». Гинеколог Маша (Анна Михалкова) обнаруживает, что муж нашел ей замену — молодую, эффектную, гибкую, заботливую, пустоголовую блондинку, тренера по аэробике. Муж, застигнутый с поличным, сбегает к своей тренерше, Маша проходит через все положенные страдания (три десятка голосовых сообщений неверному супругу в телефон, потом серьезная пьянка, потом визит к колдунье, специалистке по приворотам и отворотам). Ну, а потом - переосмысление всей жизни и обретение свободы.

"Давай разведемся" - трейлер.

«Союз спасения» (26 декабря)

Создатели «Викинга» - продюсеры Константин Эрнст и Анатолий Максимов, режиссер Андрей Кравчук - представляют масштабный фильм о декабристах (название «Союз спасения» носила их первая организация, распущенная, впрочем, за восемь лет до восстания). Если авторы «Девятой» обещали в финале своего фильма эпическую битву на Дворцовой площади, то авторы «Союза спасения», судя по трейлеру, организовали лютый экшен на Сенатской. В ролях - Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Иван Янковский, Антон Шагин, Александр Домогаров, Игорь Петренко, Алексей Гуськов, Александр Лазарев мл., Артем Ткаченко.