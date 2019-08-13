2019-08-13T19:02:18+03:00
Спорт

Квята прокатили мимо главной команды

Из «Торро Россо» в «Ред Бул» отправили не российского пилота, а его напарника
Сергей КИРИЛЛОВ
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Пилот Формулы-1 Даниил Квят стал отцом.Пилот Формулы-1 Даниил Квят стал отцом.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Поздно вечером 27 июля Даниил Квят впервые стал отцом. Дочь трехкратного чемпиона мира в классе «Формула 1» Нельсона Пике Келли родила российскому автогонщику дочь. А уже 28 июля окрыленный российский пилот взлетел на подиум «Гран-при Германии».

После третьего места Квята все думали, что именно его переведут в «Ред Булл». Но вчера стало известно, что вместо не оправдавшего надежды француза Пьера Гасли, в главную команду концерна отправится партнер Даниила по «Торо Россо» Александр Албон.

Первые комментарии - «Квята обманули». Но если вспомнить, что российского гонщика в свое время выгнали из «Ред Булл» после нескольких аварий, то все становится ясно. Очевидно, что руководство команды просто опасается того, что, вернувшись в высшую лигу, «русская ракета» станет атаковать первого номера «Ред Булла» Марка Ферстаппена, который в этом чемпионате уже выиграл две гонки. У Квята с Ферстаппеном старые счеты...

ИСТОЧНИК KP.RU

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