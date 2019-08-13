Порту - Краснодар 13 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 3 квалификационного раунда Лиги Чемпионов
Футболисты "Краснодара" в ответной игре квалификационного раунда Лиги Чемпионов постараются совершить чудо и пройти первого соперника в лице "Порту". Неделю назад наши уступили 0:1 на своем поле. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Порту - Краснодар 13 августа 2019.
Статистика личных встреч Порту - Краснодар 13 августа 2019
Команды играли между собой всего один раз - неделю назад в гостях "Порту" выиграл со счетом 1:0.
Прогнозы букмекеров на матч Порту - Краснодар 13 августа 2019
У "Порту" больше шансов на выигрыш в поединке и проход дальше.
Прогноз на матч Порту - Краснодар 13 августа 2019
"Порту" выиграет этот матч и пройдет дальше.
Время начала матча Порту - Краснодар 13 августа 2019
Матч Порту - Краснодар 13 августа 2019 года в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть матч Порту - Краснодар 13 августа 2019
Прямую видеотрансляцию матча Порту - Краснодар можно посмотреть 13 августа и начнется в 22:00 по московскому времени на Матч ТВ.
Трансляция матча Порту - Краснодар 13 августа 2019
Трансляция матча Порту - Краснодар 13 августа 2019 года состоится в прямом эфире на Матч Премьер с 21:30 по московскому времени.
Порту - Краснодар 13 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU