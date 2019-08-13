Порту - Краснодар 13 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 3 квалификационного раунда Лиги Чемпионов

Футболисты "Краснодара" в ответной игре квалификационного раунда Лиги Чемпионов постараются совершить чудо и пройти первого соперника в лице "Порту". Неделю назад наши уступили 0:1 на своем поле. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Порту - Краснодар 13 августа 2019.

Статистика личных встреч Порту - Краснодар 13 августа 2019

Команды играли между собой всего один раз - неделю назад в гостях "Порту" выиграл со счетом 1:0.

Прогнозы букмекеров на матч Порту - Краснодар 13 августа 2019

У "Порту" больше шансов на выигрыш в поединке и проход дальше.

Прогноз на матч Порту - Краснодар 13 августа 2019

"Порту" выиграет этот матч и пройдет дальше.

Время начала матча Порту - Краснодар 13 августа 2019

Матч Порту - Краснодар 13 августа 2019 года в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Порту - Краснодар 13 августа 2019

Прямую видеотрансляцию матча Порту - Краснодар можно посмотреть 13 августа и начнется в 22:00 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Порту - Краснодар 13 августа 2019

Трансляция матча Порту - Краснодар 13 августа 2019 года состоится в прямом эфире на Матч Премьер с 21:30 по московскому времени.