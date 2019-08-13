Система выстроилась

В хоккее, как и в любом виде спорта, итоги принято подводить в конце сезона. Оценить клубные достижения намного легче, нежели делать это в сборных. Согласитесь, когда у тебя на виду одна-две команды, акценты расставлять проще. Гораздо сложнее это делать, имея в активе и под прицелом общественности почти десяток сборных. Именно столько команд сейчас насчитывается в Федерации хоккея России. И каждая сборная за сезон проводит как пару десятков матчей (несколько турниров и чемпионатов).

Весной, после завершения чемпионата мира в Словакии, только ленивый не критиковал ФХР и национальную сборную. Все ждали золотых медалей и выхода в финал. Не было другого варианта на ЧМ у игроков и тренеров. Уж кто, а они прекрасно понимали это и ставили перед собой максимальную задачу. Но в спорте не всегда складывается так, как хочешь. Иногда (раз в десять лет) и финны побеждают.

Особо внимательные тут же заметили, что кроме успеха мужской и женской команд в хоккейном турнире зимней Универсиады в Красноярске, поздравлять некого. Есть разве что локальные успехи в виде выигранных турниров. Но не чемпионатов. Всё так. Но не всё так однозначно.

Для начала вспомните победу наших хоккеистов на олимпиаде в Пхёнчхане, где каждый успех российских спортсменов, вынужденных буквально скрывать российский триколор, воспринималась как ответ несправедливости и надуманным обвинениям. Казалось бы, после золотых медалей и гимна вопреки запрету на его исполнение, хоккейным руководителям можно было бы успокоиться и расслабиться, получать вполне заслуженные почести. Но уже через месяц после эпичного финала вице-президент ФХР и глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг представил национальную программу подготовки хоккеистов «Красная Машина». Путеводитель, который призван повысить эффективность воспитания игроков. Следовательно – увеличить выбор при определении кандидатов в сборные команды. Ещё через некоторое время федерация презентовала «стратегию 2018-2022», где определены основные цели и планы при подготовке к следующим Олимпийским играм. Напомним, они состоятся в Китае в 2022 году. Повторимся, планы были озвучены в год знаковой победы в хоккейном турнире белых игр, когда в нашу страну вернулись медали высшей пробы после 26-летнего перерыва.

Тем удивительней было слышать минувшей весной высказывания об «упущенном сезоне». Действительно, юниоры и молодёжная сборная не смогли завоевать золота. А главная команда упёрлась в финскую стену и главную сенсацию чемпионата мира. Но теперь представим, что хоккеисты национальной сборной всё же с триумфом вернулись на родину из Братиславы. Приёмы, звания, почести, слова благодарности, всё как полагается. И тут же следуют выводы и оценки – сезон-то удачный!

Вернёмся к реальности и вспомним главное правило спорта – надо смотреть шире, а не только на конечный результат. Хотя ради него и ведётся спор на льду, не поспоришь. Вот вам пример. Как тренеры смотрят на взятие ворот? Откроем секрет. Оценивают не результат или результативную, а то, что привело к нему, за счёт чего пришёл удачный эпизод. Зачастую прямое следствие успеха у чужих ворот – качественная работа у своих. Те же болельщики могут во всех красках рассказать про заброшенную шайбу. Но не каждый способен оценить хороший отбор за 20-30 секунд до решающего голевого момента.

Исполнение гимна после победы на турнире. ФОТО ФХР

А в вопросе оценки игроков хоккейного сезона необходимо заметить и некоторые другие моменты. В первую очередь, поступательные результаты тех же юниорских команд, бронзовые медали у молодёжной сборной (игроки не старше 20 лет) и у первой команды. И то, на что обычно не обращают внимание – выстраивание системы по воспитанию молодых игроков, их тренировочные сборы, работа центров подготовки.

Даже если разбирать детально, станет понятно: та же молодёжка после распада Союза лишь считаное количество раз оставалась без медалей чемпионата мира. И это единичный положительный пример.

В этом вопросе без акцента на историю страны обойтись здесь нереально. Потому что все помнят те самые 90-е и массовый отъезд наших игроков за океан. К слову, Национальная хоккейная лига, которая яркой обложкой притягивает наше подрастающее поколение хоккеистов, должна быть благодарна отечественному хоккею. Потому что невольно насытил НХЛ своими лучшими игроками в начале 90-х. Просто представьте, что в одночасье в лигу влилось почти три команды, составленные из мастеров высшего класса.

У нас не только в хоккее, мало где в постсоветские годы прослеживалась элементарная системность и логика. Не говоря уже о массовом спорте, канувшим в лету. А он сотнями, если не тысячами, поставлял атлетов для решения максимальных задач на международном уровне.

Но именно хоккей сумел не растратить своего достояния. Тем не менее, без системности добиться преемственности не получится. Время диктует свои законы. Те же финны и шведы, в своё время переняв советский хоккейный опыт, смогли довести его до ума и разработали уникальные программы. Которые работают и приносят результаты. Сложилась парадоксальная ситуация: у учителей (то есть у нас) не сохранились «учебник» и конспекты. Программа «Красная Машина», если дать ей время и условия, сможет восполнить это упущение.

Первые успехи разработанной системы видны уже сейчас. Посмотрите на победу юниорской сборной (игроки не старше 18 лет) на Мемориале Глинки/Гретцки. Фактически, это неофициальный чемпионат мира. И покорился он нашей команде впервые с 1995 года.

Именно о системности и сказал Роман Ротенберг, подводя итоги победного для нас турнира:

«Очень важная командная победа. Все игроки, которые играли сейчас в сборной, уже несколько лет находятся в нашей системе. Ребята до турнира приехали на сборы уже в очень хорошем состоянии в плане физики и индивидуальной подготовки. Они смогли стать командой, играли как единое целое и победили в важном турнире».

В конце прошлого года эта команда выиграла Кубок Мира для игроков не старше 17 лет. А тренер Сергей Голубович, не первый год работающий с юниорами, уже имел опыт выступления на мемориале Глинки/Гретцки и смог правильно настроить игроков.

Именно системность помогает сейчас сборным чувствовать уверенность и спокойно тренироваться в период сборов. Сложно не вспомнить переходный период в нашей стране, когда команда собиралась буквально за несколько дней (если не часов), а многие организационные вопросы решали тренеры. Сейчас хоккеисты сборных могут работать индивидуально, выбирать самую лучшую и современную экипировку. Если мы хотим побеждать на олимпиадах и чемпионатах мира не вопреки, а именно благодаря, надо работать системно. Уже несколько лет это помогает осуществить образовательный центр «Сириус» в Сочи. Благодаря внимаю Владимиру Путину, этот проект реализован в короткие сроки. И уже несколько лет в Сочи тренируются юниорские сборные, многие юношеские региональные команды. Благо, условиям и возможностям центра могут позавидовать лучшие спортивные клубы страны и мира.

Этот хоккейный сезон начался с победы. Мы пока не знаем, какие итоги будем подводить и какие оценки ставить российским игрокам весной. Но один большой и важный успех, который обязательно приведёт к следующим победам, достигнут: у сборных команд есть возможность нормально и в отличных условиях готовиться к новым стартам. Потому что глобальная задача для российского хоккея – подготовка к олимпиаде-2022. Удержать медаль сложнее чем её завоевать.