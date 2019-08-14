2019-08-14T15:46:51+03:00
Конкурсы и тесты

Тест «КП»: Насколько хорошо знаете книги о Москве

Проверьте, узнаете ли известные произведения по описанию города
Алиса ТИТКО@AlisaTitkokp.ru
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Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Специально ко Дню города, который столица будет отмечать 7 и 8 сентября, редакция «Комсомольской правды» вместе с городским проектом «Привет, Москва!» решили проверить, узнаете ли вы известные произведения по описанию города. Показываем фото известных домов, улочек и памятников, но и даем краткую цитату из произведения.

1Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина.

Правильный ответ:Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита»

2Кремль, Кремль. Ото всех я слышал про него, а сам ни разу не видел. Сколько раз уже (тысячу раз), напившись, или с похмелюги, проходил по Москве с севера на юг, с запада на восток, из конца в конец и как попало — и ни разу не видел Кремля.

Правильный ответ:Венедикт Ерофеев «Москва - Петушки»

3На другой день, 3-го марта, во 2-м часу по полудни, 250 человек членов Английского клуба и 50 человек гостей ожидали к обеду дорогого гостя и героя Австрийского похода, князя Багратиона.

Правильный ответ:Лев Толстой «Война и мир»

4Разница между ними была в том, что путешествие по метро заставило Артёма увидеть мир словно сквозь многогранную призму, а Ульмана его суровая жизнь научила глядеть на вещи просто: через прицел снайперской винтовки.

Правильный ответ:Дмитрий Глуховский «Метро 2033»

5Вы представьте, - однажды под вечер Мандро - фон-Мандро - пробирался по неосвещенным покоям, таясь от лакеев, не в шубе собольей, а в драном пальтишке, подняв воротник; проюркнув, точно ворик, в подъездную дверь и на дрянненьких саночках, точно какой неимущий, поехал куда-то...

Правильный ответ:Андрей Белый «Москва под ударом»

6Однажды утром в конце августа Юрий Андреевич с остановки на углу Газетного сел в вагон трамвая, шедший вверх по Никитской, от университета к Кудринской. Он в первый раз направился на службу в Боткинскую больницу, называвшуюся тогда Солдатенковской.

Правильный ответ:Борис Пастернак «Доктор Живаго»

7Самый большой дом на Арбате – между Никольским и Денежным переулками, теперь они называются Плотников переулок и улица Веснина.

Правильный ответ:Анатолий Рыбаков «Дети Арбата»

8Вот, окружен своей дубравой, Петровский замок. Мрачно он Недавнею гордится славой. Напрасно ждал Наполеон, Последним счастьем упоенный, Москвы коленопреклоненной С ключами старого Кремля: Нет, не пошла Москва моя К нему с повинной головою.

Правильный ответ:Александр Пушкин «Евгений Онегин»

9А какие тексты, какие надписи были на Благуше! На Семеновском кладбище был мраморный гроб с кистями, и на нем надпись: «Купец 2-й гильдии Гудалов родился в 1861 году, умер в 1913 году от любящей жены». Умер от любящей жены! Искренне и хорошо. Или афиши…

Правильный ответ:Михаил Анчаров «Теория Невероятности»

10...Октябрьский вокзал, выкрашенный масляной краской в два цвета. Часы на нем показывали пять минут одиннадцатого. На часах Ярославского вокзала было ровно десять. А посмотрев на украшенный знаками Зодиака циферблат Рязанского вокзала, путешественники заметили, что часы показывали без пяти десять.

Правильный ответ:Илья Ильф и Евгений Петров «12 стульев»
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Кажется, кто-то когда-то писал о Москве?
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Однажды я гулял по Москве вместе с Чеховым, Ильфом и Петровым.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Знаю Москву не хуже Булгакова.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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