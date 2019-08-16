На электричке к паровозам

PRO//Движение.Экспо, которое пройдет с 28 по 31 августа, – серьезное мероприятие. Крупнейший железнодорожный салон на наших путях, колее 1520. Но это для профессионалов, которых, разумеется, будет в избытке. Всех остальных салон приглашает на «День открытых дорог».

В «День открытых дорог» – заключительный день работы выставки в рамках салона PRO//Движение.Экспо – вход для всех желающих будет бесплатный. А главными посетителями станут дети. Им выдадут паспорта юных железнодорожников, научат безопасности на транспорте, для них организуют конкурсы и викторины, загримируют и дадут возможность от души порезвиться в батутном центре, а также не отпустят без подарков.

Гвоздь программы – динамическая экспозиция. Железнодорожная техника, паровозы, локомотивы и вагоны разных лет дважды в день будут показывать уникальное шоу с участием актеров. По рельсам пройдут машины от самой старой, паровоза серии «Ь», построенного в XIX веке, до ФД, водивших составы в годы Великой отечественной войны, Л, «Лебедя», и П36, «Генерала», самого последнего пассажирского паровоза, выпускавшегося в нашей стране. Парадные выезды будет сопровождать представление, иллюстрирующее соответствующее время: индустриализацию, войну, восстановление страны и строительство БАМа.

Получить дополнительную информацию о выставке и Дне открытых дорог, уточнить расписание бесплатных электричек можно на официальном сайте мероприятия http://railwayexpo.ru/.