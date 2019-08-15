Эксперты выяснили, что важно для детей при покупке школьных принадлежностей

Исследовательская компания Ipsos совместно с маркетплейсом «Беру» изучила предпочтения 400 учеников со вторых по пятые классы. Оно показало, что больше всего важно для детей из школьных товаров, а на чем можно сэкономить.

Для ребят от 8 до 11 лет наиболее предпочтительны качественная обувь – 80%, на втором месте игрушки, их выбрали 70%, а затем уже ранец, канцтовары, тетради и спортивная форма. Московские школьники намного меньше внимания уделяют дневникам – всего 40% проголосовали за их важность.

Интересно, что лишь 70% учеников со второй по пятый класс покупают ранец вместе с родителями. При этом большую роль при выборе играет цвет и рисунок на нем. Наиболее желаемые изображения - супергерои и принцессы. Игрушки дети выбирают сами лишь в 59% случаев. Мальчики предпочитают LEGO, машинки, и супергероев. Девочки чаще хотят животных, кукол Барби, LOL surprise и Little Pony.

К примеру, как показало исследование Яндекс.Поиска, родители в интернете ищут для детей рюкзаки с «танками», а сами школьники с музыкальными группами. Также в родительском топе были запросы из разряда: «машинки», «забивака», «холодное сердце» и «трансформеры». Дети в это время искали «бананы», «симпсоны», «корги», «авокадо» и «салли фейс». Это лишь подтверждает мнение специалистов о необходимости советоваться с детьми.

А вот канцтовары родители чаше всего покупают без детей. Только 26% опрошенных школьников это интересно. При этом, как правило, выбором мам и пап они не довольны, предпочитая более яркие цвета.

Но самое главное, по мнению школьников, это выбор обуви. Дети в 77% случаев выбирают ее вместе с родителями, и прежде всего обращают внимание на дизайн. Большинство предпочитает, чтобы на них не было рисунков, и мамы с папами не экономили на этой покупке.

В целом детей больше заботит цвет и стиль товаров для школы, а не марка производителя. При этом для них большую роль играет мнение одноклассников и родителей. Около 85% детей особенно важно быть модными среди своих сверстников. Подробнее об исследовании можно прочитать на сайте.

Подробные результаты исследования можно изучить на официальном сайте.