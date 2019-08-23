2019-08-23T21:59:24+03:00
Экономика

Играют и учатся финансовой грамотности: Как в «Орленке» отдыхают дети, пострадавшие от наводнения в Тулуне

В лагере ребят научили планировать семейный бюджет, оплачивать коммуналку и разбираться в налогах
Анастасия КУРДЮКОВА
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Участниками тематический смены стали 130 детей. Фото: ВДЦ "Орленок"Участниками тематический смены стали 130 детей. Фото: ВДЦ "Орленок"
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Отдых в детском лагере может быть не только веселым, но и познавательным. Во Всероссийском детском центре «Орленок» 130 человек прошли курс по финансовой грамотности. Ребята целую неделю грызли гранит науки, только не в скучной форме, похожей на уроки в школе, а в игровой. Занятия были составлены настолько доступно и интересно, что дети активно в них включались.

В тематические уроки вовлекли 50 школьников - участников смены «Наследие молодых» и 80 подростков, пострадавших от наводнения в Иркутской области.

Уроки финансовой грамотности разработаны Минфином России. Фото: ВДЦ "Орленок"

Уроки финансовой грамотности разработаны Минфином России. Фото: ВДЦ "Орленок"

В период с 12 по 17 августа ребят учили распоряжаться деньгами. В формате игры дети планировали семейный бюджет, оплачивали коммуналку, разбирались в налогах. Подростки должны были погрузиться во взрослую жизнь и посчитать, сколько денег им нужно оставить на продукты, бытовую химию и прочие первостепенные вещи. А также продумать, сколько с зарплаты нужно отложить на проезд, бензин, одежду, будущий отпуск, оплату различных детских кружков и спортивных секций.

На этом уроки не закончились. Ребятам предложили порассуждать, должны ли подростки иметь карманные деньги, и где их брать: у родителей или лучше найти подработку на лето. Участники курса спорили, стоит ли взрослым привлекать детей к планированию бюджета или подросткам вообще не нужно в это вникать. Дети учились аргументировать свою позицию и вести диалог.

Подростки учились планировать семейный бюджет и правильно распоряжаться деньгами. Фото: ВДЦ "Орленок"

Подростки учились планировать семейный бюджет и правильно распоряжаться деньгами. Фото: ВДЦ "Орленок"

Научившись обращаться с деньгами внутри семьи, участникам уроков финансовой грамотности рассказали о правилах международной торговли и показали, как зарабатываются деньги внутри страны. Дети разделились на несколько групп, каждая из которых представляла определенную страну, они вели переговоры, строили заводы, открывали предприятия, продавали товары, учились инвестировать, планировать время и свои ресурсы.

- Обучение через дело, личный опыт и коммуникации - главный принцип курса по финансовой грамотности, который использовался в «Орленке», - подчеркну один из авторов учебного курса Денис Лозинг. - Мы хотели научить детей оценивать экономические ситуации, в которых они находятся в процессе игры, выделять проблемы и ставить цели. мы хотим, чтобы дети на практике осваивали принципы правильного финансового поведения, которые базируются на модели обоснованного выбора.

Занятия проходили в виде игры. Фото: ВДЦ "Орленок"

Занятия проходили в виде игры. Фото: ВДЦ "Орленок"

СПРАВКА «КП»

Уроки финансовой грамотности разработаны Минфином России реализуются по всей стране с 2011 года. Участниками проекта могут стать не только дети, но и студенты, педагоги и люди других профессий. Новый курс обучения начнется в сентября. Предусмотрена дистанционная и очная форма обучения. Семинары проведут в 15 регионах РФ.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В 2020 году в «Орленке» пройдет всероссийский чемпионат по финансовой грамотности. Тематические уроки будут проходить и в других лагерях, в частности во ВДЦ «Смена» (Анапа) и ВДЦ «Океан» (Владивосток).

ИСТОЧНИК KP.RU

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