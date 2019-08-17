Рик из «Бешеных псов»: «Слоны научили меня скромности»

На Первом канале стартует масштабная костюмная драма от создателей «Аббатства Даунтон». Историческая семейная драма «Поместье в Индии» повествует о жизни английского военного в Дели в самом начале британского правления в Индии, конец XVIII века. Семейные интриги там ничуть не первостепеннее жизни прислуги, а живописные интерьеры буквально переносят зрителей в сердце Индии. Хотя это всего лишь пресловутая магия кино: интерьер поместья воссоздали на студии в Лондоне, там же был построен внутренний двор усадьбы со старинным деревом в центре.

В Индии же локациями служили настоящие дворцы (сады поместья снимали в комплексе Самода Баг), в которых сегодня располагаются отели, и военные форты (укрепленная резиденция раджи Ман Сингха I в Амбере). А вот натуру снимали в индийском штате Раджастан — в его столице Джайпуре и окрестностях. Там сохранилось много архитектурных памятников XVIII века, и именно эти места выступали в качестве Дели.

Звезда сериала «Бешеные псы», «Порок» и «Братья по оружию» Марк Уоррен поделился с «КП» подробностями работы в проекте.

Марк Уоррен. Фото: ITV и Bend It Television

- Что за герой вам достался?

- Сэмюэл приезжает в Индию в качестве друга Джона Бичема (центральный персонаж сериала, отставной военный из Ост-Индской компании, который решает порвать с прошлым, обустроить семейное гнездо в Дели и заняться торговлей — Авт.). Они старые партнеры еще с давних времен. Он прибывает вместе с Генриеттой, матерью Джона, и Вайолет, подругой семьи. В итоге Сэмюэл начинает работать на Джона, но потом ситуация меняется…

Никогда не знаешь, чего действительно хочет Сэмюэл и какая у него мотивация. Думаю, он добивается справедливости от Ост-Индской компании и желает финансовой выгоды, потому что он банкрот. Он потерял деньги, когда его груз затонул, и обратился к Джону за помощью. Он хороший человек, но у него есть и собственные соображения, о которых мы узнаем по мере развития сюжета.

- Есть ли у него романтические чувства?

- Он начинает строить глазки Вайолет, узнав, что она при деньгах. Он хороший человек – пока не становится нехорошим.

- Вы много знали об этом периоде истории, или его пришлось изучать?

- Я просто стараюсь хорошо заучивать текст роли, являться на съемки и смотреть, что из всего этого получится.

Наш режиссер Гуриндер Чадха – специалист по Ост-Индской компании и армии, это все относится еще к периоду до установления Британской империи. Я знаю, что Гуриндер хотела пролить свет на этот период истории, потому что раньше ему не уделяли особого внимания. Как правило, на телевидении и в кино мы наблюдаем за событиями периода уже после распада империи. А в сериале – события, которые происходили до начала известного нам периода. Англичане пьют чай в колониальных домиках.

- Как вам Индия?

- Если честно, мне было достаточно тяжело. Мы снимали в разных местах, много ездили, где-то проживание было более комфортным, где-то менее. Если вы не были в Индии, описать это практически невозможно – настолько сильный она вызывает культурный шок. Нищета, загрязнение окружающей среды, красота. Порой видишь потрясающие вещи – особенно оказавшись в городе вроде Джайпура. То, чего ты никогда раньше не видел.

Жара, невероятные краски, потрясающие наряды женщин. Но наблюдать нищету мне было тяжело.

- Что было труднее всего во время съемок?

- Мы носили многослойные костюмы. Они были очень красивые, но носить несколько слоев одежды в жару действительно тяжело. В перерывах между съемками мы старались снять с себя как можно больше. При этом было весьма необычно сниматься со слонами, верблюдами и сотнями актеров массовки. Некоторые сцены были самыми удивительными и зрелищными из тех, которые я когда-либо видел.

Историческая семейная драма «Поместье в Индии» повествует о жизни английского военного в Дели в самом начале британского правления в Индии, конец XVIII века. Фото: ITV и Bend It Television

- А верховая езда получалась?

- Это мой третий раз – я сидел на коне в «Роте Шарпа» и «Мушкетерах». Но наездник из меня не очень. И на этот раз мне много ездить не пришлось. Я очень уважаю лошадей, это очень красивые животные, но я позволяю каскадерам делать их работу, а сам произношу текст роли.

- Каково это – сниматься в непосредственной близости к слонам?

- Когда стоишь рядом со слоном, тебя переполняет любопытство. Потрясающее чувство. Размеры и мощь слонов просто невероятны. Это учит скромности.

- «Аббатство Даунтон», «Острые козырьки», «Тюдоры», «Корона» - почему интерес зрителей к исторической драме не ослабевает?

- Я снимался в нескольких исторических драмах, и мне очень нравится в них играть. Зачастую самое сложное в исторической драме – это костюм. Одни из моих наиболее сильных переживаний на съемочной площадке я испытал, снимаясь в «Оливере Твисте» Алана Блисдэйла. В тот раз мне все действительно понравилось – переживание было действительно запоминающимся. Ты просто оказываешься в другом мире, и если все сделано хорошо, все выглядит прекрасно, и ты сам смотришься прекрасно, потому что одет в невероятный костюм, который делает всю работу за тебя. Он создает героя автоматически, в то время как в современном костюме я не выглядел бы настолько эффектно.

«Поместье в Дели», Первый, воскресенье, 18.50