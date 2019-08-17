«Серебристые штаны и красные штиблеты»: Басков показал, как выглядел Зеленский в молодости

- Все меняется, но наш творческий союз останется навсегда в наших и ваших сердцах. И мы ещё не раз споём на бис, - написал в своём Инстаграме Николай Басков, опубликовав архивное видео с молодыми Владимиром Зеленским и певицей Таисией Повалий.

На кадрах запечатлён шутливый скетч президента Украины Владимира Зеленского, певицы Таисии Повалий и самого Николая Баскова.

Но пользователей соцсетей больше заинтересовал не диалог звёзд, а имидж молодого Зеленского.

- Серебристые блестящие штаны, красные штиблеты - гламурненько. Прям словно угнал наряд у Баскова, - смеются блогеры, комментируя стиль юного Зеленского.

Напомним: после обострений отношений между Россией и Украины, Николай Басков принципиально отказывается от кассовых концертов и корпоративов на Украине.

Мол, предлагали большие деньги, но гастролировать там пока не считает возможным.