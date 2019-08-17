2019-08-17T17:56:49+03:00
Звезды

«Серебристые штаны и красные штиблеты»: Басков показал, как выглядел Зеленский в молодости

Тенор вспомнил старых друзей [видео]
Алина ЧЕРНОВА
Поделиться:
Пользователей соцсетей заинтересовал имидж молодого Зеленского. Фото: скрин с видео instagram.com/nikolaibaskovПользователей соцсетей заинтересовал имидж молодого Зеленского. Фото: скрин с видео instagram.com/nikolaibaskov
Изменить размер текста:

- Все меняется, но наш творческий союз останется навсегда в наших и ваших сердцах. И мы ещё не раз споём на бис, - написал в своём Инстаграме Николай Басков, опубликовав архивное видео с молодыми Владимиром Зеленским и певицей Таисией Повалий.

На кадрах запечатлён шутливый скетч президента Украины Владимира Зеленского, певицы Таисии Повалий и самого Николая Баскова.

Но пользователей соцсетей больше заинтересовал не диалог звёзд, а имидж молодого Зеленского.

- Серебристые блестящие штаны, красные штиблеты - гламурненько. Прям словно угнал наряд у Баскова, - смеются блогеры, комментируя стиль юного Зеленского.

Напомним: после обострений отношений между Россией и Украины, Николай Басков принципиально отказывается от кассовых концертов и корпоративов на Украине.

Мол, предлагали большие деньги, но гастролировать там пока не считает возможным.

nikolaibaskovnikolaibaskov
Басков показал, как выглядел Зеленский в молодости
10686 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Гражданская гвардия Испании задержала вероятных поджигателей лесов
Дороги Катара начали выкрашивать в голубой цвет, чтобы охладить улицы
В Чебоксарах до конца года откроют новую многопрофильную поликлинику
Хуситы атаковали объекты саудовской нефтедобывающей компании
Военсовет и оппозиция Судана подписали соглашение о переходном периоде
Роналду станцевал безумные танцы в новой рекламе
Малком и Дриусси пропустят матч с "Ахматом" из-за травм
Голодный француз застрелил официанта за долгое ожидание сэндвича
Во время запуска фейерверков во Франции пострадали 13 человек
Пожар на судне в Индонезии унес жизни не менее семи человек
"Спартак" подписал контракт с воспитанником "ПСЖ" Кутателадзе
СК опроверг появление мародеров на месте жесткой посадки Airbus 321
Китай обвинил США в «обелении» беспорядков в Гонконге
У врачей после ЧП в Северодвинске не выявили превышения уровня облучения
СМИ выяснили, что Месси стал лучшим футболистом сезона по версии УЕФА
Экс-гендиректор телеканала «Рустави 2» создал новую телекомпанию
Китай отказался от закупок нефти у Венесуэлы из-за ужесточения санкций США