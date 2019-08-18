2019-08-18T00:36:02+03:00
Общество

Дракон и огненные цветы в московском небе: Самые яркие фото с открытия фестиваля фейерверков в Братеево

Свое мастерство в эти выходные показывают пиротехники из восьми стран - и им есть, чем удивить зрителей! Мы собрали самые впечатляющие фото первого дня фестиваля
Наталия КУДРЯШОВА
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Небольшой дождь не испортил впечатления зрителей. Кого-то грели небесные огни, а кому-то было достаточно друг другаНебольшой дождь не испортил впечатления зрителей. Кого-то грели небесные огни, а кому-то было достаточно друг другаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Всполохи в небе было видно за несколько километров - красные, оранжевые, сиреневые... Казалось сумасшедший художник выплеснул всю палитру в небо над Москвой.

В субботу, 17 августа, в Братеевском каскадном парке стартовал Фестиваль фейерверков «Ростех». Свое мастерство показывали пиротехники из Италии, Португалии, Канады, Пакистана. Всего же в фестивале примут участие восемь команд: в воскресенье зрителей ждут всполохи света, созданные мастерами из России, Испании, Аргентины, Франции.

Яркие всполохи в небе никого не оставляют равнодушным и возвращают неподдельный, детский восторг Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Яркие всполохи в небе никого не оставляют равнодушным и возвращают неподдельный, детский восторгФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Выступление каждой команды начинается с «визитки» — фейерверка в цветах национального флага и под национальную музыку. А затем - полная свобода творчества.

Высота залпов достигала 200 метров. Впервые в Москве показали горизонтальные фейерверки — огни ровно скользили прямо над водной гладью. Ради этого оборудование подняли на специальные 30-метровые конструкции.

К фестивалю в парке разместили необычные арт-объекты Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

К фестивалю в парке разместили необычные арт-объектыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пикник при свете фейерверков - ну чем не романтика?! Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пикник при свете фейерверков - ну чем не романтика?!Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Всего за два дня фестиваля в небо планируется выпустить 60 тысяч залпов, это 25 тонн пиротехники.

Свое мастерство в первый день показывали пиротехники из Италии, Португалии, Канады, Пакистана. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Свое мастерство в первый день показывали пиротехники из Италии, Португалии, Канады, Пакистана.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Готовились к фестивалю пиротехники по полгода: нужно не только подготовить снаряды и продумать шоу, но и написать компьютерную программу - "дирижера", который управляет огненным театром.

За два дня в небо планируется выпустить 60 тысяч залпов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За два дня в небо планируется выпустить 60 тысяч залповФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

А сцену в Братеевском парке для мастеров подготовили достойную. Вместе с сотнями зрителей за небесными огнями наблюдал и самый настоящий дракон. Фигуру трехголового Змея Горыныча, как и другие необычные арт-объекты в парке разместило архитектурное бюро Wowhaus.

За небесными огнями наблюдал огромный Змей Горыныч... Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За небесными огнями наблюдал огромный Змей Горыныч...Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

...или, может, он сам и зажигал эти огни? Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

...или, может, он сам и зажигал эти огни?Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Что дальше?

Кстати, если вы пропустили субботнее шоу, но очень хотите испытать детский восторг от салютов - вам прямая дорога на второй день фестиваля. Пиротехническое шоу начнется в 21.00, но приходите пораньше - уже с 14:00 в Братеевском парке начнутся спортивные и творческие квесты и игры для всей семьи, а с 18:30 - музыкальные выступления на главной сцене фестиваля. В воскресенье здесь можно будет послушать Диму Билана и Юлианну Караулову.

О том, как добраться и сколько стоят билеты - читайте по ссылке

У тех, кто не застал открытие, еще есть шанс полюбоваться на огненные цветы в небе - в воскресенье Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

У тех, кто не застал открытие, еще есть шанс полюбоваться на огненные цветы в небе - в воскресеньеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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