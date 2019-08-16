Президент РАН Александр Сергеев считает успешным сотрудничество властей Тюменской области, бизнеса и науки

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев 16 августа впервые посетил Тюмень. В эти дни в городе проходят мероприятия, посвященные 75-летнему юбилею создания области. Тюменская область является флагманом среди территорий Российской Федерации, именно здесь «запускаются» принципиально важные для страны проекты.

Сегодня в центре внимания федеральной и региональной власти – создание Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра, формирование которого является одной из главных целей нацпроекта «Наука».

Именно поэтому эксперты рассматривают визит Президента РАН в контексте создания в Западной Сибири единой платформы фундаментальной и прикладной науки, которая будет развивать научно-производственную кооперацию, участвовать в решении комплексных научно-технологических проектов.

В рамках визита состоялся предметный и детальный анализ ключевых проектов научно-образовательного центра. В совещании участвовали глава Минстроя Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор, ректор ТюмГУ Валерий Фальков, представители научного сообщества региона.

Задавая тон обсуждению, ректор ТюмГУ Валерий Фальков сказал: «Работа с институтами РАН в ТюмГУ идет давно и успешно, более 20 институтов сопряжены с нами в научной повестке, тем не менее, Ваш визит - это своего рода аудит фокусов и направлений, по которым мы будем развиваться в проекте НОЦ».

Губернатор Тюменской области Александр Моор, в свою очередь, подчеркнул, что именно научно-методической и экспертной позиции в части настройки деятельности НОЦ регион ожидает от Российской академии наук. Владимир Якушев акцентировал внимание собравшихся на том, что НОЦ должен стать своего рода интегратором, от которого регион получит синергетический эффект для экономического прорыва и достижения стратегических задач развития.

Ранее Александр Сергеев посетил завод ГМС «Нефтемаш», где были представлены результаты научно-производственнои кооперации ТюмГУ и ГМС «Нефтемаш». Поэтому комментируя предварительные итоги визита, Президент РАН отметил: " Уникальность Западно-Сибирского НОЦ заключается в активнейшей позиции региональной власти и в наличии вертикально-интегрированных высокотехнологичных компаний, которые уже готовы к сотрудничеству».

В ходе визита участники подчеркнули, что потенциал Тюменского региона не ограничивается традиционным направлением, связанным с добычей нефти и газа, в последние годы поступательно наращиваются исследования по арктической тематике, экологии Обь-Иртышского бассейна, биобезопасности человека, животных и растений. В этой связи гость ознакомился с работой Института экологической и сельско-хозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ, где работают исследовательские группы мирового уровня в области микрофлюидики, биологии почв, микробиологии и антимикробной резистентности, энтомологии, акарологии, фитопатологии и защиты растений.