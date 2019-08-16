«Обнаглевшие официанты и расколотая ванна в отеле»: Калашникова пожаловалась на сервис в Монако

Выпустив клип «По любви», собравший на Ютубе уже более 2 миллионов просмотров, Анна Калашникова укатила в отпуск в Монако.

По наблюдению российских промоутеров, отечественные олигархи теперь стараются не демонстрировать свои миллионы в России, а если и гулять широко, то за ее пределами.

Впрочем, звезда ток-шоу заметила, что и в Монако русские бизнесмены стали скромнее сорить деньгами.

Анна Калашникова.Фото: Личный архив

— В этом году в Монако гораздо меньше русских, больше иностранцев, — рассказывает «КП» Анна Калашникова. — Обычно всё-таки «наших» людей в этот сезон на лазурном берегу очень много, везде русская речь, но в этом году исключение. Здесь отдыхают достаточно обеспеченные люди, сверкают брендами направо и налево, устраивают себе шопинг. Одна моя знакомая здесь за пару дней уже оставила несколько миллионов. И для Монако это нормально.

Досуг в Монако очень разнообразный. Сейчас очень много концертов, развлечений для туристов. Например, «Русские сезоны», где выступали наши российские топовые артисты — Лобода и «Ленинград». Так что туристов добавилось. Также была на концерте Лепса в Монако. Очень душевная атмосфера.

Что касается вечеринок, то я в восторге от Сан-Тропе. Мне очень понравилось там, особенно в L'Opéra, где раньше отдыхали Кокорин и Мамаев. Потрясающее место!

Есть и не очень приятные стороны моего отдыха — не очень довольна французским сервисом в некоторых районах Монако, кое-где попадаются очень агрессивные официанты, грубят очень часто, что для меня странно, ведь я не могу сказать, что отдых здесь обходится дёшево, в ресторанах цены достаточно высокие, и, мне кажется, уровень должен быть соответственным.

В Монако отдых достаточно дорогой. Вот примерные цены. Билет на Энрике Иглесиаса — от 2000 евро. В Café de Paris Monte-Carlo мороженое — около 30 евро, кофе — от 8 евро. В ресторанах очень дорого, и средний счёт начинается от 100 евро, даже если заказывать что-то лёгкое, просто перекусить. Такси — примерно от 20 евро в одну сторону, такси до Сан-Тропе — 300-500 евро, вертолёт — 500 евро на человека, а до Канн доехать примерно 200 евро на такси, от Ниццы до Монако — 150 евро.

Ещё не очень понравились отели в Монако. Мы живем в Le Méridien Beach Plaza, и у нас очень старая мебель — ванна вообще расколота. Однако цены за 5 ночей здесь начинаются от 200 000 рублей (смотря какая категория номера).

В номере Анны оказалась расколотая ванна.Фото: Личный архив

В целом Монако обновился. На центральной площади убрали бутики и перевели в торговый центр, строится много новых зданий. Стало больше иностранцев и меньше русских, что меня, например, радует. Я бы возвращалась сюда ещё и ещё, ведь везде есть свои плюсы и минусы.