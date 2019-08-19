Женат на теще

Каждый мужчина уверен, что после свадьбы жена начинает принадлежать только ему, ведь все соперники остались за бортом. Но не тут-то было! Зачастую оказывается, что главный претендент на сердце супруги живет на соседней улице или еще хуже в той же квартире. И это не ее бывший кавалер - это ее родная мать.

Муж должен зарабатывать, а жена - быть счастливой!

Эту историю рассказал мой близкий друг Андрей. Он девять лет был женат на женщине без недостатков (ну почти), но зато с очень властной мамой. В конце концов терпеть сразу двух хозяек на своей кухне ему надоело, Андрей подал на развод.

- Не помню ни одного вечера, чтобы жена не отчитывалась по телефону перед тещей, - делился он. - Рассказывала в мельчайших подробностях, как прошел день, что она приготовила, что купила. Теща была в курсе даже цвета моего нижнего белья... А когда наступали выходные, нас неминуемо ждали беседы о том, сколько мне нужно зарабатывать и как заботиться о ее золотце.

Говорят, властная теща - мощный стимул идти на работу в понедельник с радостью. Андрей с работы буквально не вылезал, лишь бы ограничить контакты с мамой жены. Зарабатывал он, в общем, достаточно, ну разве что на роскошные поездки на Бали и покупку сумок «Шанель» не хватало. А это было именно то, что требовалось для полного счастья его супруге.

Сама она при этом работать не хотела, да и зачем, если в семье есть кормилец. Зато прекрасно управлялась по дому, водила сына в школу. Ее мама так и говорила: «Ты же не конь, чтобы впахивать! Тебе нужно быть красивой и счастливой, печь пироги».

- Совершенно другие слова теща говорила супруге своего старшего сына, - вспоминал Андрей. - Его жене настоятельно рекомендовалось не только быть красивой и счастливой, но еще и хорошо зарабатывать и приносить деньги в семью, а моей почему-то запрещалось.

В отпуск - как на каторгу

Долгожданный отпуск с семьей, во время которого Андрей надеялся уединиться и побыть вдалеке от тещи, обычно превращался в каторгу. К ним с женой всегда присоединялись не только теща с тестем, но и тещины друзья с детьми. Потому что отдых в компании - это весело!

Примерно то же случалось в Новый год, 8 Марта и все праздники, когда люди обычно смотрят телевизор и безмятежно едят оливье.

В промежутках между праздниками жена с мамой решали за Андрея буквально все: какой телевизор нужно купить, в каком отеле забронировать путевки, какого репетитора нанять сыну. Дошло до того, что ему даже диетическое меню начали составлять, ведь «все сейчас увлекаются правильным питанием».

И ведь не сказать, что Андрей был тряпкой и размазней, просто не любил спорить. Да и как тут поспоришь, когда твои оппоненты - всегда правые бойкие женщины, не в драку же с ними лезть, как-никак родня. С одной стороны, ему периодически напоминали, что он - глава семьи, с другой - не разрешали принимать даже пустяковых решений.

- Я вдруг понял, что меня никто за мужчину не считает, - горько признался однажды Андрей. - Я был хорошим только в день зарплаты, а потом - слабаком и овощем, который ни на что не способен. Даже в тещином телефоне я значился как «Этот». У меня началась бессонница, приступы панических атак, я набрал 20 лишних кило на нервной почве. Мне все время мерещилось, что моя семья не расплатится по счетам, что мы все умрем с голоду, я винил себя за все неудачи ребенка в школе, за то, что жене «нечего надеть»... А когда пошел к врачу, тот сказал, надо срочно сменить обстановку.

Бесхребетное существо

Справедливости ради стоит сказать, что жену свою Андрей все эти годы искренне любил и лично к ней у него была только одна претензия: в своей инфантильной зависимости от мамы она окончательно потеряла индивидуальность, словно их все еще связывала пуповина. Оттого каждый мужчина рядом казался ей бесхребетным существом. Не вызывала сомнений только мужественность миллиардеров и знаменитостей, но позариться на такого она бы никогда не осмелилась. Ведь в глубине души была маленькой закомплексованной девочкой.

- Она постоянно ставила в пример своего отца, который сумел скопить на квартиру и машину, - продолжал Андрей. - Но почему тогда вышла за меня? Я никогда не подавал особых надежд разбогатеть или сделать открытие века. Так и работал менеджером среднего звена с зарплатой 60 тысяч рублей.

Ситуация усложнялась еще и тем, что недовольные финансовым положением дочери тесть с тещей начали давать ей денег в долг. За последние годы она купила себе новую машину, норковую шубу - все на деньги родителей. А расплачиваться, естественно, обязала супруга. «Не все сразу, конечно, но лет за семь рассчитаемся...» - успокоила она. Теперь при каждой встрече Андрею прозрачно намекали, что ему помогают, от этого казалось, будто на шее все крепче затягивается удавка.

Вскоре он узнал, что на очереди стояли еще более амбициозные цели - в скором времени купить новую квартиру, отправить сына учиться в Европу. А за свой вопрос: «Ну а жить-то мы когда будем?» - был тут же назван неудачником.

Не зря говорят, только немая теща никогда не скажет про зятя дурного слова.

* * *

Сообщение о разводе и жена, и теща встретили слезами. Теща - потому что ее сорокалетней девочке теперь придется устраивать свою жизнь заново, жена - из-за страха не найти такого же терпеливого и порядочного супруга.

Ну а Андрей начал спать хорошо и полностью выздоровел.