2019-08-19T20:38:55+03:00
Спорт

«Локомотив» сыграет с «Барселоной», а ЦСКА с «Боруссией»

20 августа, на «Сапсан-Арене» в Москве стартует международный футбольный турнир на Кубок ОТЛК (UTLC Cup)
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
Финал турнира состоится 25 августа на главном поле стадиона "РЖД-Арена"Финал турнира состоится 25 августа на главном поле стадиона "РЖД-Арена"
Изменить размер текста:

В турнире примут участие ребята не старше 14 лет. 10 команд из 9 стран начнут соревноваться в двух группах. Столичный «Локомотив» играет в группе А, куда еще попали - испанская «Барселона», французский «Лион», китайский «Чжэцзян Гринтаун» и минское «Динамо». А вот ЦСКА, выступающий в группе В, встретиться с дортмундской «Боруссией», итальянским «Интером», «Астаной» из Казахстана и японской «Иокогама Маринос».

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе уверен, что многие мальчишки, выступающие в этом турнире, заиграют и во взрослых командах.

- Надеюсь, что из всех ребят вырастут большие мастера, которые оставили бы большой след в футболе, с большим интересом буду следить за турниром. Нам предложили одну команду из Катара, но у нас не сложилось в этом году, надеюсь, что получится в следующем. Это прекрасный турнир, блестяще организован, мы рады и гордимся, что этот турнир пройдет в Черкизове. Мы верим, что все имеющиеся у нас ресурсы будут направлены на успешное проведение турнира, - сказал Кикнадзе.

Финал турнира состоится 25 августа на главном поле стадиона "РЖД-Арена", где уже в сентябре пройдут матчи взрослой Лиги чемпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Крылья Советов» — «Спартак» 18 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча 29 тура РПЛ
Футбол, матч «Крылья Советов» — «Спартак». Прямая онлайн-трансляция игры 29 тура РПЛ, которая пройдет 18 мая 2019 года в Самаре. Составы команд, статистика личных встреч, прогнозы букмекеров на матч чемпионата России по футболу 2018/2019
Новости 24
Нетаньяху заявил, что его супруга не хотела оскорбить Украину
В офисе Зеленского прокомментировали отказ жены Нетаньяху попробовать каравай
Матч Спартак - ЦСКА 19 августа 2019: первый тайм встречи завершился вничью 0:0
В Исландии "официально" похоронили 700-летний ледник, который растаял из-за глобального потепления
Матч Спартак - ЦСКА 19 августа 2019: футболист ЦСКА Ефремов получил травму и был заменен
В Пентагоне заявили, что США провели испытание крылатой ракеты наземного базирования
"Граждане имеют право на мирные протесты, но важно соблюдать закон": Путин прокомментировал массовые акции в Москве
Чувашия увеличила бюджет 2019 года по доходам на 830 млн рублей
Сирийские войска установили контроль над городом Хан-Шейхун, занятый экстремистами
YouTube удалил спорный ролик после третьего предупреждения Роскомнадзора
Путин заявил об отсутствии повышения радиационного фона после ЧП в Северодвинске
На Украине арестовали танкер по подозрению в поставке топлива в Крым
Макрон заявил, что Франция выступает за перезапуск отношений РФ и ЕС
Матч Спартак - ЦСКА 19 августа 2019: Шюррле, Тил и Ларссон появятся в стартовом составе хозяев поля
"Есть вещи, которые внушают осторожный оптимизм": Путин прокомментировал ситуацию с Украиной на встрече с Макроном
Матч Спартак - ЦСКА 19 августа 2019: Кучаев и Чалов выйдут в стартовом составе гостей
Брижит Макрон вышла встречать Владимира Путина с бандажом на руке
В Москве тело 17-летнего сына чиновницы нашли под окнами дома
Матч Спартак - ЦСКА 19 августа 2019: в заявку армейцев попал 15-летний вратарь
Трансляции Армейских международных игр набрали более 5 миллионов просмотров в Одноклассниках