«Локомотив» сыграет с «Барселоной», а ЦСКА с «Боруссией»

В турнире примут участие ребята не старше 14 лет. 10 команд из 9 стран начнут соревноваться в двух группах. Столичный «Локомотив» играет в группе А, куда еще попали - испанская «Барселона», французский «Лион», китайский «Чжэцзян Гринтаун» и минское «Динамо». А вот ЦСКА, выступающий в группе В, встретиться с дортмундской «Боруссией», итальянским «Интером», «Астаной» из Казахстана и японской «Иокогама Маринос».

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе уверен, что многие мальчишки, выступающие в этом турнире, заиграют и во взрослых командах.

- Надеюсь, что из всех ребят вырастут большие мастера, которые оставили бы большой след в футболе, с большим интересом буду следить за турниром. Нам предложили одну команду из Катара, но у нас не сложилось в этом году, надеюсь, что получится в следующем. Это прекрасный турнир, блестяще организован, мы рады и гордимся, что этот турнир пройдет в Черкизове. Мы верим, что все имеющиеся у нас ресурсы будут направлены на успешное проведение турнира, - сказал Кикнадзе.

Финал турнира состоится 25 августа на главном поле стадиона "РЖД-Арена", где уже в сентябре пройдут матчи взрослой Лиги чемпионов.