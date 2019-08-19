2019-08-19T22:41:36+03:00
Спорт

"Подходит судья, и говорит, что из-за тумана надо остановить матч". Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко сказал, о чем общался с арбитром

Наставник столичных армейцев проанализировал поединок против "Спартака" в 6 туре чемпионата России по футболу
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко.Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Футболисты столичного ЦСКА, которые набрали ход после пяти туров чемпионата России по футболу, оступились в столичном дерби в матче против "Спартка". Поединок в Тушино на стадионе "Открытие Арене" выдался невероятным и завершился со счетом 2:1 в пользу "красно-белых". После матча главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко признал - в некоторых моментах его клуб выглядел лучше, но его подопечным еще надо "шишек набить" для получения опыта. Команда у армейцев, ведь, по сути, продолжает строиться в боевой новый коллектив.

- Прокомментируйте исход поединка против "Спартака".

- Первое, что надо отметить - после таких матчей дети, которые приходят на стадион, навсегда остаются в футболе. Мы смотрелись чуть-чуть получше. Те моменты, которые были у Чалова, надо реализовывать. Наверное, продолжение нашего опыта - надо "шишки набить". Дивеев очень легко дал забить второй гол. В таких матчах мы продолжим расти.

- После второго гола вы о чем говорили с судьей?

- Подходит Карасев, говорит - ВАР не видит поле, надо остановить игру. И вдруг возобновили - хотя ничего же не произошло. Но и нам самим надо было проявить характер, а не играть на сдерживание после счета 1:1. Надо было идти вперед в этой игре.

- Что скажете по составу "Спартака" - разные составы в Лиге Европы и тут?

- Четверка защитников была ясна, опорники - тоже. А помимо этого у нас были отдельные нарезки по Шюррле для изучения. Но, мне кажется, Олег Георгиевич, наставник "Спартака", тут скажет лучше про этого игрока.

- А что произошло с Ефремовым? Каков характер травмы у него?

- У него что-то с коленом, повезли на снимок в больницу сразу со стадиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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