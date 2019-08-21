Как звезды отмечают дни рождения своих наследников: Конь, медведь, певец, пират. Лишь бы был ребенок рад!

Дни рождения для наследников звезды чаще заказывают под ключ: агентства согласовывают с родителями каждую мелочь. Некоторые мамы и папы всё сами придумывают. Вариантов множество - были бы деньги, а их знаменитости на своих отпрысков не жалеют.

Мы купили зоопарк

В минувшие выходные хоккеист Александр Овечкин с женой Анастасией отмечали первый день рождения сына Сережи в элитном подмосковном ресторане. Цены здесь кусаются: к примеру, салат «Цезарь» и рыбный суп - по 900 рублей, а лосось с диким рисом - 2450 рублей за порцию. Сладкий бар и декорации для малышни сделали в стиле мультика «Босс-молокосос». Два десятка взрослых гостей рассадили за парой круглых столов. А ведущий руководил детскими развлечениями - аниматоры устроили фокусы, конкурсы, а фишкой программы были дрессированные животные: альпака, лама, тюлень, пудели и карликовая свинка с розовым бантом.

В минувшие выходные хоккеист Александр Овечкин с женой Анастасией отмечали первый день рождения сына Сережи в элитном подмосковном ресторане. Фото: instagram.com

Это еще что! На день рождения к двухлетнему наследнику экс-футболиста, а ныне тренера Александра Кержакова Артемию заходил дрессированный медвежонок. Шоу для 25 детей-гостей проходило на специально построенной в ресторане цирковой арене. Мама мальчика Милана Тюльпанова обратилась в фирму по организации праздников, которая обеспечила все необходимое - сладкий бар, бумажная дискотека, шоу мыльных пузырей...

Юного Сережу Овечкина родители завалили подарками и даже привели на праздник настоящую ламу. Фото: instagram.com

Особняк от Тимати и песни от Тимы

Этой весной рэпер Тимати арендовал для празднования пятилетия своей дочери Алисы Юнусовой старинный особняк на Волхонке. Часовая аренда банкетного зала в особняке - 40 тыс. руб., минимальное время аренды - 6 часов. И все же чаще всего звезды выбирают для таких целей рестораны и детские клубы. Так, например, поступили Лиза Боярская и Дмитрий Шепелев. Арендная плата в этих случаях не взимается, но необходимо сделать заказ меню на определенную сумму. «Квест на тему книг и фильмов о Гарри Поттере вызвал восторг!» - говорит Лиза Боярская, которая заказала детский праздник под ключ в честь семилетия сына Андрея.

Дмитрий Шепелев на 6-летие сына Платона сам «собирал праздник по частичкам»: «Я выписал из Петербурга двух рыцарей, которые на глазах у именинника дрались на мечах. После сына посвящали в рыцари. Еще был конь. Он из Москвы. И все это 10 минут. Потом была вечеринка в детском саду с пятью ряжеными пиратами-аниматорами, дискотека, бумажный фейерверк и торт в форме разбойника по кличке Черная борода».

Первый день рождения дочки Маши телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров отметили утренником у бассейна в Болгарии: праздничный декор и торт были на высоте. Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина недавно стала совладелицей сети семейных ресторанов, которые специализируются на детских праздниках, поэтому 10-летие малышки Маруси праздновалось в заведении ее мамы. Для именинницы и ее друзей устроили дискотеку с участием танцоров балета «Тодес» и кумира Маруси - певца Тимы Белорусских.

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«Роскошный подарок - моветон»

- На детских днях рождения звезд в тренде сложные формы, - говорит Екатерина Волкова, детский фэшн-продюсер, организатор праздников. - День рождения можно проводить в дорогом ресторане или музее. Но из праздников перестают делать шоу на публику, а роскошный подарок на зависть всем становится моветоном. Пока еще встречаются звезды, которые хотят поразить публику, но таких единицы. Современное общество сделало модным более простые праздники. Главная фишка - тематика праздника. Пригласительные, интерьер, сервировка, интерактивная зона, развлекательная программа - все это должно соответствовать выбранной тематике.

Екатерина Волкова.

Аниматоры из мультфильмов и ростовые куклы-гиганты по-прежнему привлекают детей, но фотозона с возможностью смены образов, неоновый коридор или зона виртуальной реальности - вот что в моде. Интерактивная зона - любимое место на празднике. В моде слоу-моушен зона - фото- и видеоплощадка, на которой происходит круговая съемка небольших видеороликов с эффектом замедленного движения. В последние годы наблюдается ярко выраженный спад интереса детей к знаменитостям из музыкальной сферы. Востребованы лишь единицы, среди которых лидирует Тима Белорусских. Гонорар артиста достигает 1 миллиона рублей за выступление, а исполнение только одного хита «Незабудка» на дне рождения ребенка может обойтись в 300 тысяч рублей.