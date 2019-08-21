2019-08-21T14:47:06+03:00
В мире

В Нидерландах женщину в никабе выгнали из автобуса

С 1 августа в Голландии вступил запрет на ношение одежды, скрывающей лицо
Мария БЕРК
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Никаб — мусульманский женский головной убор, закрывающий лицо.Никаб — мусульманский женский головной убор, закрывающий лицо.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Толерантная Европа начала закручивать гайки. В Нидерландах водитель автобуса отказался ехать дальше, когда к нему в салон зашла женщина в никабе (исламском платке, который полностью скрывает лицо). Это произошло в муниципалитете Стейн в провинции Лимбург.

Мужчина попросил пассажирку открыть лицо или выйти из автобуса, но та отказалась. После чего водитель вызвал полицию. По закону, вступившему в силу 1 августа, в Голландии запрещено ношение никаба и паранджи в общественных местах — в школах, больницах, общественном транспорте и госучреждениях. В случае нарушения закона полицейские должны сначала попросить нарушительницу открыть лицо, а если та отказывается, то могут попросить покинуть общественное место или оштрафовать на сумму от 150 евро.

Инцидент в Стейне стал первым случаем применения нового закона на практике.

Пикет против принятия закона о запрете публичного ношения никаба, август 2019 года, Нидерланды. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пикет против принятия закона о запрете публичного ношения никаба, август 2019 года, Нидерланды.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В то же время сразу стало понятно, что этот запрет требует доработок. В транспортной компании Arriva, где работает законопослушный водитель, отметили, что их сотрудник не полностью следовал внутреннему распорядку. Он обязан соблюдать график движения по маршруту, поэтому отказаться ехать дальше он не может.

Нидерланды далеко не первая страна, которая ввела запрет на ношение одежды, скрывающей лицо. Первопроходцем в 2011 году стала Франция. Затем ее поддержали Австрия, Бельгия, Болгария и Дания, частичный запрет действует и в Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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