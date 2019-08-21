2019-08-21T15:08:52+03:00
Политика

Эксперт об итогах встречи Путина и Макрона: ЕС хочет быть с Россией, чтобы не допустить её «бегства в Китай»

Почему хозяин Елисейского дворца снова полюбил Москву
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Владимир Путин и Эммануэль Макрон после переговоров в резиденции президента Франции на Лазурном берегу, 20 августа 2019 г.Владимир Путин и Эммануэль Макрон после переговоров в резиденции президента Франции на Лазурном берегу, 20 августа 2019 г.Фото: REUTERS
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Визит президента Владимира Путина к его французскому коллеге Эммануэлю Макрону прошёл в невиданно тёплой атмосфере. И речь не о климате Лазурного берега, где лидер Пятой республики принимал российского гостя.

«Россия — очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу от Лиссабона до Владивостока», — написал Макрон по-русски (!) у себя на фейсбуке. А позже стало известно, что вместе с Вашингтоном он не против вернуть Россию в «Большую семёрку» (неформальное объединение самых развитых стран, откуда нас исключили пять лет назад после Украинского кризиса). И вообще — всячески намекает: пора, мол, мириться. «КП» спросила у эксперта» — к чему бы вдруг хозяин Елисейского дворца воспылал к нам любовью?

— Строго говоря, ничего нового Макрон не сказал: ещё в президентскую кампанию-2017 он обещал продолжить диалог с Россией, хоть и «с позиций силы», — комментирует специалист по Франции, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров. — Эта страна всегда стремилась вести независимую внешнюю политику — например, еще в 1966 году, в разгар Холодной войны, тогдашний президент Шарль де Голль демонстративно нанёс визит в СССР, заметно дистанцировавшись от США и остального Запада.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров. Фото: YouTube

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров.Фото: YouTube

И хотя, по словам эксперта, сравнивать ту ситуацию с нынешней некорректно, движение Пятой республики навстречу Москве объективно предопределено:

— Макрон всегда претендовал на то, чтобы стать единоличным европейским лидером (хотя бы во внешней политике), и сейчас у него все карты на руках. В Италии — правительственный кризис; в Британии новый премьер Борис Джонсон занят «Брекситом» (выходом из ЕС); в Германии канцлер Ангела Меркель объявила об уходе из политики в 2021 году. Так что для Макрона это идеальный момент выставить себя влиятельным мировом игроком к общей выгоде. Ведь, как неоднократно говорили и в Москве, и в Европе, санкционная война невыгодна обеим сторонам. А если Россия окончательно развернётся к Китаю и порвёт экономические цепочки, связывающие её с ЕС, то убытки западных соседей будут ещё больше, — полагает Сергей Фёдоров.

В итоге, по словам эксперта, без России невозможно сохранить стабильность в Европе и решить самые сложные международные проблемы (будь то Сирия, Иран или Венесуэла). Главные европейские игроки — Франция и Германия — ищут компромисс с Москвой, не желая слабеть из-за конфронтации с нею. Тем более, в Украинском кризисе, из-за которого всё и началось, есть небольшой оптимизм — Путин и Макрон как раз обсуждали реализацию минских соглашений по достижению мира на востоке Украины.

Путин и Макрон встретились для переговоров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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