494 рубля за игрока сборной России: Почему «Зенит» сэкономил на трансфере Сутормина

В российском футболе продолжают обсуждать самый странный трансфер года. Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин 29 июня сначала перешёл в «Рубин», но уже через неделю официально оказался в «Зените». Питерский клуб долго критиковали, но шумиха постепенно утихла, пока в сети не всплыли новые подробности о регистрации трансфера.

Журналист Василий Конов сообщил, что официально в РПЛ трансфер зарегистрирован за 50 тысяч рублей. Клубы эту информацию опровергать не стали. Более того, позже в сети появились документы, подтверждающие сомнительную сделку.

Как футболист, цена которого составляет на авторитетном портале Transfermarkt 3,5 млн евро, продаётся за 50 тысяч рублей? Ответа на этот вопрос от клубов пока нет.

Больше всего страдают спортивные школы и бывшие команды игрока. Согласно регламенту РФС, новый клуб обязан выплатить 5,5 процентов от суммы командам, участвовавшем в подготовке игрока до 23 лет. В случае с трансфером Сутормина весомые деньги должны были достаться академиям «Строгино», «Химок», «Зенита» и «Волгарю».

Астраханскому коллективу официально, например, полагается 494 рубля. В итоге на всех клубы и академии получат сумму в 5500 рублей. Хотя, при адекватной стоимости игрока, выплаты исчислялись бы миллионами рублей.

В непростой ситуации нам помог разобраться один из самых авторитетных футбольных агентов в Европе Дмитрий Селюк.

- Дмитрий, как такое возможно, что игрока уровня сборной России покупают за 50 тысяч рублей?

- На протяжении многих лет такие случаи и в Европе происходят. Ничего сверхъестественного здесь нет. Сейчас начали наконец-то писать зарплаты футболистов. А раньше у всех было указано 1000 долларов и все…

Спортивный агент Дмитрий Селюк.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Финансовый Fair Play как-то может повлиять на «Зенит» в этой ситуации?

- С одной стороны, такого быть не должно. Есть трансферный комитет в РФС, они должны следить. Но для общественности, какая разница? Что 50 тысяч рублей, что 50 тысяч долларов…

- Переживает общественность за «Волгарь» и академии, которым деньги не достались.

- Вспомню историю про «Кубань» и трансфер Араза Озбилиза в «Спартак». Мы его продали за восемь миллионов, а в итоге было написано два. Шесть по дороге потерялось…

Я могу понять некоторые клубы наши. Я считаю, что финансовый Fair Play для Испании, Англии. Они могут зарабатывать на телевизионных правах, стадионах. В Англии телевизионные права - минимум 50 миллионов даже аутсайдеры получают. А в России - два.

Спонсорские деньги… У нас же это не работает. Никакой рекламы нет. Получается, что просто нельзя командам покупать футболистов. Клубы загнали в сложную ситуацию, чтобы выживать - так и пишут.

Скандалы есть не только в России. Тот же «Манчестер Сити» и ПСЖ. УЕФА на них внимание обратил.

- Получается выхода нет? Такая практика продолжится?

- Я бы поднял вопрос о заработке российских клубов. Сейчас очень много непрофессиональных людей работает.

Нужны обучаемые люди, стремящиеся зарабатывать. У нас же многие начинают оживать во время трансферного окна, а так спят все.

- В России 90 процентов бюджетных клубов. Получается, что никому ничего не нужно. Мотивации нет.

- Даже обратная ситуация. Если какой-либо толковый человек, например, придет в российский клуб и заработает деньги. Допустим, 100 млн рублей дополнительно. Ему скажут, что на следующий год бюджет урезаем… Умные - сами зарабатывайте. Все боятся у нас. Вместо поощрения идет обратная реакция.

- Даже у топ-клубов такая ситуация?

- В большей степени их касается! У них бюджеты невероятные. По 150-200 млн долларов. За такие бюджеты можно в серьезный футбол играть.

Надеюсь, что с приходом президента РФС Дюкова произойдут позитивные изменения.

Клубам нужно разрешить зарабатывать. Продажу пива на стадионах, например. Пивные компании с удовольствием бы стали партнерами.

- Возможно ли какое-то наказание «Зениту» за подобный трансфер со стороны УЕФА?

- На «Зенит» должен кто-то обратиться с жалобой от пострадавшей стороны. Только тогда этот случай будут рассматривать. Сомневаюсь, что кто-то из клубов будет развивать ситуацию и идти против «Зенита».

Алексей Сутормин перешел из Рубина в Зенит.

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