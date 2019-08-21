В Москве на детской площадке облили горючей жидкостью и подожгли мужчину

Жители многоэтажки на улице Касимовской в районе Бирюлево Восточное стали свидетелями жутких событий, которые развернулись прямо на детской площадке. Днем в среду, 21 августа трое мужчин отдыхали во дворе.

- Они долго сидели на лавочке, играли в карты. Потом начали ругаться. Что дальше произошло, я не знаю. Выглянула в окно, когда приехала скорая. Мужчина буквально весь сгорел, его погрузили и увезли, - рассказал «КП» очевидец. Марина Деревянкина.

58-летний пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован. У бедняги ожоги более чем 70 процентов тела. За его жизнь борются врачи. По предварительным данным, его облили горючей жидкостью и подожгли.

- По "горячим следам" сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в совершении противоправного деяния. В настоящее время они доставлены в ОМВД для проведения необходимых следственных и оперативных мероприятий, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

Установлено, что двое задержанных накануне ЧП вместе с пострадавшим распивали спиртные напитки. «Комсомолка» следит за ходом расследования.