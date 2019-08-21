2019-08-21T18:12:28+03:00
Происшествия

В Москве на детской площадке облили горючей жидкостью и подожгли мужчину

Пострадавший в тяжелом состоянии, а преступника ищет полиция [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Полицейские уже изучили записи с камер видеонаблюденияПолицейские уже изучили записи с камер видеонаблюдения
Изменить размер текста:

Жители многоэтажки на улице Касимовской в районе Бирюлево Восточное стали свидетелями жутких событий, которые развернулись прямо на детской площадке. Днем в среду, 21 августа трое мужчин отдыхали во дворе.

- Они долго сидели на лавочке, играли в карты. Потом начали ругаться. Что дальше произошло, я не знаю. Выглянула в окно, когда приехала скорая. Мужчина буквально весь сгорел, его погрузили и увезли, - рассказал «КП» очевидец. Марина Деревянкина.

58-летний пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован. У бедняги ожоги более чем 70 процентов тела. За его жизнь борются врачи. По предварительным данным, его облили горючей жидкостью и подожгли.

- По "горячим следам" сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в совершении противоправного деяния. В настоящее время они доставлены в ОМВД для проведения необходимых следственных и оперативных мероприятий, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

Установлено, что двое задержанных накануне ЧП вместе с пострадавшим распивали спиртные напитки. «Комсомолка» следит за ходом расследования.

В Москве на детской площадке подожгли мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Президент Финляндии в начале переговоров поприветствовал Путина фразой на русском
В Вологодской области вертолет задел ЛЭП и упал в воду
Правительство РФ изучит вопрос поставок ряда иностранных лекарственных средств
Ученые: возникновение психических расстройств связано с ухудшением экологии
Более половины российских работодателей отпускают заболевших сотрудников без медсправки
Глава Мозамбика планирует обсудить с Путиным вопрос привлечения инвестиций РФ
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа
Ущерб от лесных пожаров составил 7 миллиардов рублей
В Совфеде заявили, что серьёзные международные проблемы без России в G8 решить нельзя
Германия прокомментировала заявление Трампа о возвращении к формату G8
Зеленский внес на рассмотрение кабмина три кандидатуры на должности губернаторов
В Китае зафиксирован случай заражения человека «птичьим гриппом» H5N6
Правительство Германии тратит сотни миллионов евро на содержание войск США
В Госдуме оценили ситуацию на западных границах России
В США подтвердили, что над Йеменом сбили американский разведывательный беспилотник
Третьяковку на Крымском Валу закроют на четыре-пять лет
Администрация Трампа хотела платить Дании 600 млн долларов в год за Гренландию