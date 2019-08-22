Брага - Спартак 22 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы
Футболистам московского "Спартака" остался один шаг до того, чтобы сыграть в осенней стадии Лиги Европы. Для того, чтобы пройти в групповой этап, "красно-белым" нужно победить по итогам двух игр португальскую "Брагу". Первая встреча этих команд пройдет на поле в Португалии. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Брага - Спартак 22 августа 2019.
Статистика личных встреч Брага - Спартак 22 августа 2019
Команды еще ни разу неиграли между собой.
Прогнозы букмекеров на матч Брага - Спартак 22 августа 2019
У "Браги" - больше шансов на проход в следующий раунд Лиги Европы.
Прогноз на матч Брага - Спартак 22 августа 2019
"Брага" одержит победу над "Спартаком", либо же будет ничья.
Время начала матча Брага - Спартак 22 августа 2019
Матч Брага - Спартак 22 августа 2019 года в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть матч Брага - Спартак 22 августа 2019
Прямую видеотрансляцию матча Порту - Краснодар можно посмотреть 22 августа и начнется в 21:45 по московскому времени на Матч ТВ.
Трансляция матча Брага - Спартак 22 августа 2019
Трансляция матча Брага - Спартак 22 августа 2019 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 21:45 по московскому времени.
Брага - Спартак 22 августа 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU