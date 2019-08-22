2019-08-21T22:04:20+03:00
Спорт

Брага - Спартак 22 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы

Футбол, матч Брага - Спартак 22 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 22 августа 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Спартак" сыграет против "Браги"."Спартак" сыграет против "Браги".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Футболистам московского "Спартака" остался один шаг до того, чтобы сыграть в осенней стадии Лиги Европы. Для того, чтобы пройти в групповой этап, "красно-белым" нужно победить по итогам двух игр португальскую "Брагу". Первая встреча этих команд пройдет на поле в Португалии. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Брага - Спартак 22 августа 2019.

Статистика личных встреч Брага - Спартак 22 августа 2019

Команды еще ни разу неиграли между собой.

Прогнозы букмекеров на матч Брага - Спартак 22 августа 2019

У "Браги" - больше шансов на проход в следующий раунд Лиги Европы.

Прогноз на матч Брага - Спартак 22 августа 2019

"Брага" одержит победу над "Спартаком", либо же будет ничья.

Время начала матча Брага - Спартак 22 августа 2019

Матч Брага - Спартак 22 августа 2019 года в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Брага - Спартак 22 августа 2019

Прямую видеотрансляцию матча Порту - Краснодар можно посмотреть 22 августа и начнется в 21:45 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Брага - Спартак 22 августа 2019

Трансляция матча Брага - Спартак 22 августа 2019 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 21:45 по московскому времени.

Брага - Спартак 22 августа 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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