Любимая ученица Этери Тутберидзе начнет сезон с четверного тулупа

Во французском Куршевеле стартовал первый этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. 13-летняя воспитанница Этери Тутберидзе Камила Валиева поразила всех уже на тренировке — чисто прыгнула тулуп в четыре оборота. И пусть выезд получился не совсем гладким, психологический удар по соперницам попал в цель.

Дело в том, что Валиева, которой еще два года выступать по юниорам, сможет перейти во взрослое катание как раз в олимпийском сезоне - 2022. Тогда Медведевой будет уже 22, Загитовой - 20, Туктамышевой – 25… А ведь с этого сезона по взрослым начнут кататься и другие звездочки Тутберидзе — Анна Щербакова и Саша Трусова, обыгравшие всех на прошлогоднем чемпионате России. Они освоили эти четверные еще раньше и готовы с ними взорвать лед. Словом, конкуренция высочайшая, и, похоже, без четверных в своем арсенале скоро фигуристкам в сборную России будет пробиться очень сложно...

Кстати, второй участницей от России в Куршевеле будет еще одна воспитанница Тутберидзе Майя Хромых.

Состав российской команды на первый этап юниорского Гран-при в Куршевеле:

Девушки: Камила Валиева, Майя Хромых

Юноши: Андрей Кутовой, Егор Рухин

Танцы на льду: Екатерина Каташинская - Александр Васькович, Елизавета Шанаева - Девид Нарижный

Юниорская серия Гран-при включает 7 этапов

Фигурное катание. Расписание этапов Гран-при — 2019/2020

ЮНИОРЫ

21–24 августа — этап Гран-при. Куршевель, Франция

28–31 августа — этап Гран-при. Лейк-Плэсид, США

4–7 сентября — этап Гран-при. Рига, Латвия

11–14 сентября — этап Гран-при. Челябинск, Россия

18–21 сентября — этап Гран-при. Гданьск, Польша

25–28 сентября — этап Гран-при. Загреб, Хорватия

2–5 октября — этап Гран-при. Энья, Италия

ВЗРОСЛЫЕ

18–20 октября — этап Гран-при Skate America. Лас-Вегас, США

25–27 октября — этап Гран-при Skate Canada. Келоуна, Канада

1–3 ноября — этап Гран-при Internationaux de France. Гренобль, Франция

8–10 ноября — этап Гран-при Cup of China. Чунцин, Китай

15–17 ноября — этап Гран-при Rostelecom Cup. Москва, Россия

22–24 ноября — этап Гран-при NHK Trophy. Саппоро, Япония

5–8 декабря — Финал Гран-при. Турин, Италия.