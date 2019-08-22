2019-08-22T16:27:30+03:00
Общество

На северо-востоке Москвы запустят новые автобусные маршруты

Путь от метро ВДНХ к улице Касаткина обустроят для общественного транспорта
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От метро ВДНХ к улице Касаткина станет добираться гораздо удобнее – Департамент капитального ремонта Москвы начал здесь обустройство инфраструктуры для запуска новых автобусных маршрутов.

«От метро ВДНХ автобусы направятся по улице Космонавтов к Ярославской улице, затем улице Бориса Галушкина и через Проектируемый проезд 742 свернут на улицу Касаткина. Общая площадь благоустройства составит почти 9 га, а протяженность – 2,5 км», - отметили в пресс-службе ведомства.

Запуск новых маршрутов станет действенным ответом городских властей на просьбы москвичей: на улице Касаткина расположена городская больница с большим количеством лечебных корпусов, в которую ежедневно приезжает большое количество людей. Сейчас они вынуждены добираться до больницы от метро ВДНХ своим ходом, так как маршруты общественного транспорта там не проходят. Жители неоднократно просили префектуру СВАО организовать автобусные маршруты от больницы до метро и благоустроить прилегающую территорию. Поэтому проект разрабатывался в первую очередь с учетом этих пожеланий москвичей.

Сейчас специалисты начали демонтировать старый бордюрный камень и заменять его новым на территории протяженностью 1,6 тыс. метров. Основание и асфальтобетонное покрытие тротуаров также заменят, уложив два слоя асфальтобетонного покрытия площадью 455 кв. м каждый.

«Для того чтобы запустить новые автобусные маршруты, проводится ремонт проезжей части. Уже начаты работы по демонтажу старой и устройству новой «дорожной одежды». Асфальтобетонное покрытие на проезжей части уложат также в два слоя площадью более 1,3 тыс. кв. метров каждый», - добавили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

Обустройство инфраструктуры новых маршрутов для автобусов включает установку пяти дополнительных опор освещения, четырех современных остановочных павильонов, двух новых светофоров. Также на протяжении маршрута нанесут разметку и поставят дорожные знаки.

Все работы в департаменте рассчитывают завершить уже к началу сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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