2019-08-24T11:58:43+03:00
Телевизор

Новые фото со съемок сериала «Метод-2»: Гармаш, Петров и Паулина Андреева

Осенью долгожданный проект выйдет в эфир Первого канала
Егор АРЕФЬЕВ
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После смерти Меглина в ванной психиатрической лечебницы его стажерка Есения (Паулина Андреева) все же принимает управление спецотделом по поимке маньяков на себяПосле смерти Меглина в ванной психиатрической лечебницы его стажерка Есения (Паулина Андреева) все же принимает управление спецотделом по поимке маньяков на себяФото: кадр из фильма

Триллер психологических состояний «Метод», снятый Юрием Быковым, вышел в эфир Первого канала в 2015 году. Главный герой проекта, уникальный сыщик Родион Меглин (Константин Хабенский), что ловил изощренных злодеев почти по методу Станиславского — то есть физиологически «влезая» в их шкуру — в финале был убит.

Но, как известно, show must go on. Или, как верно подметил Иван Ургант, даже если бы птицы растерзали Меглина, цепкий продюсер «Метода» Александр Цекало все равно нашел бы способ вернуть героя в успешный проект.

Чуть позже сам Хабенский рассказал Юрию Дудю, как это случится.

- Мы шутили, обсуждая продолжение сериала, которое многие хотят видеть: может, у него сердце с правой стороны? - вспомнил актер. - И вдруг щелкнуло: вполне возможно, что у этого чувака смещенное сердце. Просто и элементарно. Я звоню друзьям, кардиохирургам и спрашиваю: «Как много людей живут со смещенным сердцем?». Мне говорят: «Сплошь и рядом. Продолжительность жизни — любая». И это самый главный ответ на все вопросы.

Так был задуман второй сезон «Метода», который уже полностью снят и смонтирован. Совсем скоро, вероятнее всего осенью, сериал выйдет в эфир Первого канала.

Что же случится в новых сериях? На авансцену выйдет напарница Меглина, Есения Стеклова (Паулина Андреева). Девушка заведет семью, родит дочь, но после службы с исключительным следователем, конечно, не сможет вести спокойную жизнь, «как у всех». Как только в городе (первый сезон «Метода» Юрий Быков снял в Нижнем Новгороде, второй сезон Александр Войтинский — в Москве) происходит череда жутких убийств, сопровождаемых извращениями, Есения возвращается в дело. И действует, очевидно, не без помощи Меглина. Чем дальше она заходит, тем больше кошмаров и призраков прошлого является ей.

В первом сезоне "Метода" практически в каждой серии появлялись приглашенные звезды: Юрий Колокольников, Никита Кукушкин, Ян Цапник, Алексей Серебряков и другие. Новые серии проекта исключением не станут. Так, в роли подозреваемого появится Сергей Гармаш.

Сергей Гармаш сыграл в новом сезоне подозреваемого в преступлении Фото: кадр из фильма

Сергей Гармаш сыграл в новом сезоне подозреваемого в преступленииФото: кадр из фильма

После смерти Меглина в ванной психиатрической лечебницы его стажерка Есения (Паулина Андреева) все же принимает управление спецотделом по поимке маньяков на себя. В какой-то момент расследование заходит в тупик. И тогда девушка вспоминает про метод Меглина.

Героиня Паулины Андреевой во втором сезоне окажется в центре внимания зрителя Фото: кадр из фильма

Героиня Паулины Андреевой во втором сезоне окажется в центре внимания зрителяФото: кадр из фильма

Герой Кирилла Полухина, высокопоставленный сотрудник спецслужб по прозвищу Седой, допрашивал Есению по поводу методов работы Меглина в первом сезоне. Компанию ему составлял персонаж Юрия Быкова Худой, режиссера проекта. Второй сезон срежиссировал Александр Войтинский ("Черная молния", "Елки", "Джунгли"), поэтому Быкова в сериале нет. А Полухин остался куратором Есении

Кирилл Полухин по-прежнему играет куратора Есении Фото: кадр из фильма

Кирилл Полухин по-прежнему играет куратора ЕсенииФото: кадр из фильма

Однокурсник и любовник Есении, дерзкий и беспринципный мажор Женя, во втором сезоне проекта выходит на первый план. И тоже участвует в расследованиях. Появится и другой их однокурсник -- влюбленный в девушку Саша Тихонов в исполнении Макара Запорожского.

Мажора Женю сыграл Александр Петров Фото: кадр из фильма

Мажора Женю сыграл Александр ПетровФото: кадр из фильма

Сыщик Меглин настолько понравился зрителю, что ему даже стали посвящать татуировки

Сыщик Меглин настолько понравился зрителю, что ему даже стали посвящать татуировки

ИСТОЧНИК KP.RU

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