Это будет крутая битва: Мария Шарапова впервые с 2016 года сыграет с Сереной Уильямс

26 августа в Нью-Йорке возьмет старт последний в сезоне турнир серии Большого шлема. И накануне старта прошла жеребьевка соревнований. И турнир откроется небывалой крутизны поединком - в первом же раунде сойдутся россиянка Мария Шарапова и американка Серена Уильямс.

Они сыграют между собой в 22-й раз в истории. И в 19 случаях победа была на стороне американской теннисистки. Последний раз Шарапова и Уильямс должны были встретиться в 4-м раунде Открытого чемпионата Франции 2018 года. Но американка снялась с турнира из-за травмы и победу засчитали Марии Шараповой.

Шарапова в рейтинге WTA на данный момент - на 87-й позиции, а вот ее соперница по первому поединку на US Open - восьмая.

Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 26 августа по 8 сентября. Суммарный призовой фонд соревнований составит 57 миллионов долларов.