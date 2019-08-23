Ученые разгадали тайну черепа без глазниц, выброшенного на побережье Британии

Никогда не разговаривайте с неизвестными, предупреждал Булгаков, начиная роман о приключениях Сатаны в Москве. Но любопытство часто заставляет людей интересоваться странными предметами и явлениями, а это порой приводит к неожиданным последствиям. На днях героиней Интернета стала любознательная британская женщина, выгуливавшая своего пса на побережье Национального природного заповедника Гибралтар Пойнт.

Прибой выбросил к ее ногам череп загадочного существа, у которого были хорошо заметны клыки на нижней челюсти, а глазницы полностью отсутствовали. На черепе сохранились остатки мягких тканей, часть костей была окрашена в красный цвет. Женщина сделала несколько фотографий с разных ракурсов и опубликовала снимки таинственного зверя в интернете. Фото стало вирусным и к решению головоломки подключились лучшие умы Всемирного интернета.

Специалисты лондонской ветеринарной клиники предположили, что это кости собаки брахицефальной породы. То есть породы, которую селекционеры выводили, желая закрепить признак, деформирующий кости черепа. К таким собакам относятся бульмастифы, бордоские доги, боксеры, американские бульдоги, а также мопсы и некоторые другие друзья человека. Отсутствие глазниц у существа объясняли возможным уродством пса. А красное пятно могло свидетельствовать о кровотечении и возможной черепно-мозговой травме.

Сетевые шерлоки холмсы и докторы ватсоны продолжали бы еще долго рожать конспирологические теории и вполне возможно пришли бы к логичному выводу, что перед нами череп Ктулху - таинственного монстра морских глубин, порождение интернет-фольклора. Однако, ситуация развивалась, как в анекдоте про лесника, который пришел и всех разогнал. В роли лесника выступили эксперты из лондонского Музея естествознания и Музея зоологии и сравнительной анатомии Гранта. Тщательно изучив изображения они пришли к выводу, что на берег выбросило останки тюленя, только у него отсутствует передняя часть черепа, которая удерживает верхний зубной ряд. Мировая общественность вздохнула спокойно. Но любознательные люди не должны опускать руки. Внимательно смотрите по сторонам и рано или поздно среди мусора и банальной чепухи блеснет настоящий бриллиант.

Топ-3 сокровищ, которые валялись под ногами

1. Жемчужина за $100 миллионов 10 лет лежала под кроватью

Филиппинский рыбак нашел эту жемчужину еще в 2006 году. Якорь его суденышка случайно зацепился за гигантскую раковину. Мужчина несколько раз нырял, чтобы освободить цепь и вскрыл раковину. В ней он нашел жемчужину размерами 66 на 30 сантиметров. Не подозревая об истинной стоимости находки, рыбак хранил ее у себя под кроватью и периодически хвастался сувениром перед знакомыми. Только через 10 лет ему пришло в голову показать жемчужину специалистам.

2. $10 миллионов в ржавой коробке

В 2013 году пожилая пара калифорнийцев выгуливала собаку на заднем дворе и обратила внимание на ржавую коробку, которая показалась из-под земли. В коробке оказалось 1427 монет номиналом 5, 10 и 20 долларов, датированных 1847-1894 годами. Некоторые экземпляры оказались настоящей нумизматической редкостью, общая стоимость клада оценивается в 10 миллионов долларов.

3. Метеоритом стоимостью $100 000 подпирали дверь.

Житель захолустного американского городка Гранд-Рапидс 30 лет использовал 10-килограммовый камень, чтобы подпирать дверь сарая. А до него с этой миссией с успехом справлялись предыдущие владельцы фермы. Все они знали, что каменюка является метеоритом, который упал на Землю в 30-х годах прошлого века. Но никому не приходило в голову, что «гостинец» может иметь какую-то ценность. Наконец, последний хозяин видел по телевизору передачу о метеоритах и решил показать свой образец ученым Мичиганского университета. Подпорка для двери оказалась уникальным метеоритом, чья стоимость была определена в 100 тысяч долларов.