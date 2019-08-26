В «Звёздные Войны» вернутся принцесса Лея и император Галактики

- До меня дошли слухи, что Рей (главная героиня последних эпизодов «Звёздных Войн» - перешла на Темную сторону, - американка показала на постер, который мне вручили после презентации новинок «Уолт Дисней Студиос». На нем Рей была еще на Светлой стороне, приготовилась сразиться с сыном принцессы Леи и Хана Соло Кайло Реном. Он точно был плохим. Но вот Рей… Нам только что показали фрагменты из девятого, финального эпизода культовой саги - он выйдет на экраны уже 19 декабря. В самом конце на несколько секунд появилась Рей, держа в руке двойной лазерный меч ситхов. Она его отобрала в бою? Или все-таки искусилась Темной стороной?

- Разруби меня лазерным мечом, но с Рей действительно что-то не так! – пересказывал я увиденное американке, которой не хватило билетов на диснеевскую презентацию новинок.

Фанаты «Звёздных Войн»Фото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

На D23expo (первая буква - от фамилии основателя корпорации Уолта Диснея, 23 – это год появления компании на свет в прошлом веке) съезжаются десятки тысяч фанатов вымышленных миров, которые принадлежат Disney. Наряжаются в супергероев «Мстителей», в Человеков-пауков, персонажей из «Звёздных Войн» и пиксаровских мультиков (одна «История игрушек» чего стоит). В таком виде шляются по выставке, участвуя в различных презентациях. А ведь подавляющее большинство - взрослые люди. Сохранившие в себе в ребенка. И Disney делает все, чтобы этот ребенок, верящий в Малефисенту и джедаев, не перешел окончательно на «темную сторону» взрослой жизни. Ниже – план действий корпорации. И наш, взрослых, запрятавших внутри себя детскую душонку.

Наш корреспондент Валерий Рукобратский побывал на D23expo в КалифорнииФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

1. «Звёздные Войны»: Скайуокер. Восход», дата выхода: 19 декабря 2019 года.

Это была самая первая презентация. Набитый тысячами людей зал выставочного центра в пригороде Лос-Анджелеса Анахайме - напротив самого первого из серии знаменитых парков аттракционов «Диснейлэнда». Происходящее похоже на то, как презентовал новые айфоны Стив Джобс. Динамично, по делу и в то же время – шоу. С одобрительным гулом толпы, с шутками актеров и боссов компании, световыми спецэффектами. И динамичные видео-нарезки из новых фильмов.

Последний эпизод – девятый - «Звёздных Войн» представил режиссер Джей Джей Абрамс (автор сериала «Остаться в живых» и седьмого эпизода этой космической саги). На сцену вышли и главные актеры. И легендарный бело-синий R2-D2 вместе с бешеным оранжевеньким BB-8. С-3PO был в виде человека, актера, который его играет – Энтони Дэниелса.

Всеми любимый ЧубакаФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

- Меня приглашали, но я не хотел снимать последнюю часть саги, - рассказывал Абрамс. – Свое решение я изменил, когда прочитал воспоминания Кэрри Фишер (актриса, сыгравшая принцессу Лею, умерла три года назад – но всегда была ключевым человеком и вымышленного мира, и реальной киноплощадки. – Авт.). Она поблагодарила меня за совместную работу, и написала, что хотела бы ее повторить. Я выполнил пожелание Кэрри. У нас осталось много отснятого материала с ней из седьмого эпизода. Я понял, что смогу его использовать в новом фильме и вернул принцессу Лею в сагу.

Это была самая первая презентацияФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

И, похоже, не только ее. Судя по новым постерам фильма (см. фото) - к нам каким-то образом вернется заглавный злодей «Звёздных Войн» - император Галактики Палпатин. Его жуткое изуродованное лицо – задний план постера, едва проявляющийся и в то же время отчетливо видимый.

- Это конец саги про Скайуокера, - продолжал говорить со сцены режиссер Абрамс. – Хотя на самом деле, ничего никогда не заканчивается!

Фанаты восприняли эти слова не как пошлую заумность, а как намек на то, что «Звёздные Войны» будут по-прежнему сниматься. И это правда. Есть сообщения, что сейчас в разработке находится шесть новых эпизодов саги. Но это будут совсем другие истории…

В Калифорнии прошла выставка D23expoФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

2. «Малефисента: Владычица тьмы», дата выхода: 17 октября 2019 года.

Если бы не этот фильм – я бы никогда не увидел Анжелину Джоли вживую. А тут увидел. Худая, красивая, с тату. Малефисента вылитая. Ревнивая, колдунья! Весь сюжет продолжения фильма будет построен на противостоянии родителей возлюбленного Авроры (принцессы, которую воспитывала Малифисента в первой части фильма) и, собственно, самой колдуньи. Кстати, королеву-мать жениха сыграла Мишель Пфайффер - великая и офигенная!

3. «Вечные» с Джоном Сноу, дата выхода: ноябрь 2020 года.

А здесь на сцене я увидел Сальму Хайек. Любой, кто смотрел совместное творение Родригеса и Тарантино «От заката до рассвета», подтвердит – это самая сексуально-танцующая женщина накануне твоей смерти. Также там появится и Анжелина Джоли. И – внимание - Кит Харрингтон (легендарный Джон Сноу из «Игры престолов»).

Фильм посвящен большой компании сверхлюдей из вселенной MARVEL - все они, конечно же, будут спасать мир от плохих. Так им всем и надо!

На эти фильмы мы будем ходить в кинотеатр в этом годуФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

4. «Черная вдова», дата выхода: лето 2020 года.

События происходят в том же в мире, где живут Железный человек и Человек-паук. Но никак с ними не связанные. У «Черной вдовы» русские корни (ее играет Скарлетт Йохансон) и связи с советскими спецслужбами. Она – натренированный супершпион. «Вдова» находит свою сестру в Будапеште и после этого начинается страшный замес с плохими парнями.

5. «Круиз по джунглям», дата выхода: лето 2020 года.

Фильм, на мой взгляд, очень похожий на приключения Индианы Джонса. И представлен он был на презентации главными героями в таком же духе. Дуйэн Джонсон въехал в зал на макете корабля времен 30-х годов прошлого века. Следом на стареньком «Форде» появилась Эмили Блант. Ее героиня нанимает персонажа Джонсона, чтобы отправиться вверх по Амазонке в поисках волшебного дерева – исцеляющего от страшных болезней.

Сказочная феяФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

6. «Душа» и «Вперед», дата выхода: весна-лето 2020 года.

Два новых проекта студии Pixar, создающей потрясающие мультики. «Душа» рассказывает, как может быть устроен наш мир: откуда у человека берутся его наклонности и предназначения? Из спецшколы, в которой перед рождением проходит обучение каждого землянина. Но что будет, если человек попадет туда обратно?

«Вперед» - не менее сюрреалистический проект. В мультфильме показан современный мир, где волшебные существа (эльфы, например) утратили свои магические способности и превратились в обыкновенных обывателей (простите за тавтологию). Но один из братьев-эльфов все-таки унаследовал волшебную силу от отца, а заодно и посох, который должен отца вернуть. В итоге возвращается только половина папы – ноги. Взяв их с собой, братья-эльфы отправляются в большое приключение, чтобы вернуть родителя полностью. Из того отрывка, что был показан, становится ясно – история полна юмора и трогательных моментов. Как и вся наша жизнь.

7. «Райя и Последний дракон», дата выхода: ноябрь 2020 года.

Как видно из названия, девочка Райя встречается с последним драконом на земле. Это мир похож на наш, но нет!

В мультфильме мы попадаем в какие-то древние земли, где могли сохраниться волшебные существа.

8. «Холодное сердце 2», дата выхода: 28 ноября 2019 года.

Режиссеры мультфильма просили не ругать их за то, что они убили родителей сестер Эльзы и Анны. Сначала нам рассказывают о событиях, которые происходили до первой части мультфильма. Затем Анне, Эльзе, Кристофу, его оленю Свену и снеговику Олафу приходится опять отправится в путешествие, чтобы понять – что же стало причиной гибели родителей сестер.

9. «Мулан», дата выхода: весна 2020 года.

В Disney решили переснять по современным технологиям мультфильм 1998 года. На мероприятии показали отрывки новой картины – смешные и современно сделанные. Сюжет остался прежним. Древняя китайская легенда рассказывает о девочке, которая пошла на войну вместо своего пожилого отца – его призвал на службу император, потому что других мужчин в семье не было. Девочка оказалась очень мощным боевым оружием… и добрым.

10. Два киносериала про «Звёздные Войны»

В день открытия выставки компания провела еще одну презентацию – интернет-канала «Дисней +». По платной подписке (обещают цены ниже, чем у конкурентов - «Амазона» и «Нетфликса») зритель в любое удобное для него время получает первоклассное кино. И эксклюзивное, которое не показывают в кинотеатрах. Думаю, его можно будет со временем раздобыть у интернет-пиратов. Но зачем, если за небольшие деньги ты сможешь увидеть все легально?

Например, новый киносериал по мотивам «Звёздных Войн» «Мандалорец». Нам расскажут о том, как жилось на далекой планете во времена хаоса после падения Галактической империи. На Мандалоре, кстати, в свое время побывал Оби-Ван Кеноби. Существует даже версия, что там у него была интрижка с местной королевной. И главная героиня последних эпизодов «Звёздных Войн» - их дочь. Но кто же в это поверит? Зато теперь придется поверить в то, что Оби-ван возвращается.

- Ты же снимешься в сериале про Кеноби? - спросила президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди во время презентации стрим-канала у актера Юэна Макгрегора – он сыграл героя в последних эпизодах.

- Да! – предложение было принято моментально. Под вой и мощные аплодисменты публики.

Эх, совет им да любовь! А нам – крутые фильмы!