2019-08-26T11:32:26+03:00
Общество

Остановочный пункт "Остафьево" МЦД-2 введут в конце 2019 - начале 2020 года

Новый остановочный пункт расположится на маршруте Нахабино - Подольск
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Новая станция Остафьево строится на участке МЦД-2Новая станция Остафьево строится на участке МЦД-2Фото: Алиса ТИТКО
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В Новой Москве заканчиваются работы по строительству нового остановочного пункт Курского направления МЖД. Он располагается между станциями Щербинка и Силикатная на маршруте Московских центральных диаметрах (МЦД-2). Ход работ 26 августа осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

- Новая станция Остафьево строится на участке МЦД-2. Сегодня здесь находится около 10 тысяч жителей. С учетом того, что строится магистральная дорога на Троицк, станцией будут пользоваться 50 тысяч человек. Поезда будут двигаться в режиме метро - это улучшит транспортную доступность, - сказал мэр города.

Остановочный пункт "Остафьево" МЦД-2 введут в конце 2019 - начале 2020 года Фото: Алиса ТИТКО

Остановочный пункт "Остафьево" МЦД-2 введут в конце 2019 - начале 2020 годаФото: Алиса ТИТКО

Новая остановка Остафьево располагается на маршруте МЦД-2 Нахабино - Подольск. Она будет включать две платформы с навесами и крытый пешеходный мост (конкорс) со стеклянными фасадами. Строительные работы ведутся при действующем движении электричек. По словам строителей, это не осложняет работы.

- Остановочный пункт Остафьево включает в себя две платформы и конкорс. На сегодняшний день уже построена первая платформа, вторую платформу планируем закончим через 1,5 месяца. Построено три схода - два в город, один на платформу, - рассказал Иван Куянец, руководитель проекта компании "ССК-19".

В конкорсе будут находиться кассы и турникеты.

- Фасад здания будет полностью стеклянным. На платформе подшивной потолок. В конкорсе на полу будет гранит. Отделка будет современная. Также установим эскалаторы, подъемники для маломобильного населения, - добавил Иван Куянец.

В настоящее времы в районе строят жилые комплексы. Новый остановочный пункт улучшит транспортную доступность жителей Новомосковского административного округа Москвы.

Остановку планируют ввести в конце 2019 - начале 2020 года.

Новый остановочный пункт расположится на маршруте Нахабино - Подольск Фото: Алиса ТИТКО

Новый остановочный пункт расположится на маршруте Нахабино - ПодольскФото: Алиса ТИТКО

Что такое МЦД

В столице в ближайшие месяцы запустят первые Московские центральные диаметры.

- МЦД-1 от Одинцово до Лобни, длина составит 52 км. Полный путь можно проехать за 80 минут. Будет 28 станций, с 12 из них можно будет пересесть на станции метро, Московского центрального кольца и радиальные направления Московской железной дороги;

- МЦД-2 от Нахабино до Подольска;

- МЦД-3 от Зеленограда до Раменского;

- МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного;

- МЦД-5 от Пушкино до Домодедово.

С запуском первого сквозного маршрута у пассажиров появятся новые удобные маршруты, которые помогут сократить количество пересадок и экономить время в пути. К примеру, от станции МЦД Фили до станции "Маяковской" Замоскворецкой линии можно будет доехать всего за 15 минут, а от Окружной до Тестовской всего за 24 минуты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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