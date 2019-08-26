2019-08-26T12:48:51+03:00
Происшествия

Чиновники рассказали о состоянии здоровья 8-месячной девочки, которая отравилась наркотиками в Москве

Ранее полицейские задержали 24-летнюю маму ребенка
Семен ЕЛЕНИН
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Предположительно, наркотик мог попасть в организм ребенка через молоко 24-летней матери малышкиПредположительно, наркотик мог попасть в организм ребенка через молоко 24-летней матери малышкиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Грудной ребенок, которого несколько дней назад доставили в одну из московских больниц с отравлением наркотиками, продолжает оставаться под присмотром врачей. Напомним, инцидент произошел 18 августа. Врачи обнаружили в моче 8-месячной девочки следы наркотических средств каннабиоидной группы. Малышку и ее маму доставили в больницу. Полагают, что наркотики могли попасть в организм ребенка вместе с молоком матери. С 24-летней москвичкой сейчас работают в полиции. Проводится доследственная проверка.

Тем временем состояние здоровья девочки прокомментировали в официальных органах.

«Ребенок находится в больнице, его жизни ничего не угрожает», - рассказали в пресс-службе московского Департамента труда и соцзащиты населения.

С 24-летней москвичкой сейчас работают в полиции Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

С 24-летней москвичкой сейчас работают в полицииФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ранее сообщалось, что детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович взял ситуацию под личный контроль. В его аппарате это подтверждают.

- С мамой ребенка Евгений Абрамович не общался, в палату к ребенку еще не ездил, - сообщили «КП» в аппарате столичного уполномоченного по правам ребенка. - Мы сделали все необходимые запросы в правоохранительные органы и Департамент здравоохранения Москвы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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