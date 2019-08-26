Главный тренер сборной России объяснил, чем Дзюба лучше Чалова

26 августа Станислав Черчесов назвал состав сборной России на матчи квалификационного турнира Евро-2020 против сборных Шотландии и Казахстана.

С британцами наша команда сыграет 6 сентября в гостях, против Казахстана матч состоится 9 сентября в Калининграде. Перед важными играми тренер ответил на главные вопросы по составу национальной сборной.

- Мы не просто собираем команду, а непосредственно коллектив, который будет играть против конкретных соперников. Если бы в соперниках были другие команды, то и состав мог бы быть другим.

- Получение британских виз не станет проблемой? Ранее вы говорили об этом.

- Мы сделали достаточное количество виз. Врать не буду - около пятидесяти. Не дай Бог, что случится... За день-два визу не оформишь. Расширенный список у нас, из которого мы уже выбирали. Впереди тур и еврокубки - все может быть.

- Удалось ли увидеть два матча Александра Головина? Какое впечатление он на вас произвел?

- Обе игры мы видели. Первый поединок он играл на одной позиции, второй матч уже на другой. Мы с ним разговаривали после. Думаю, что ему ближе позиция, на которой он действует в сборной России. Про его прогресс пока рано говорить. Только стартовали они, нужно подождать.

- Покер Комличенко повлиял на решение о его вызове в сборную?

- Нет, никак не повлиял. Ранее он забивал уже и в еврокубках. Понятно, что покер - большой бонус. Комличенко был на прошлом сборе, сейчас для него определяющий вызов. С первого раза сложно влиться и себя проявлять. Нам нужно определенное терпение.

- Александра Соболева не было желания вызвать?

- Всему свое время, пока не было мыслей его вызвать в сборную.

- Общались ли с Денисом Черышевым? В каком он состоянии?

- Он в хорошем состоянии, эмоциональном в том числе. В последнем матче выходил на замену, заработал пенальти. Денис в хорошем состоянии, но там чемпионат также только стартовал.

- Трёх правых защитников вызвали, с чем это связано?

- У Кудряшова жёлтая карточка, поэтому мы страхуемся, если будет дисквалификация. Вызвали Петрова, он может на двух позициях сыграть - слева и справа. Хотим показать, что рассчитываем на Петрова, остальное в его руках.

- Федор Кудряшов переехал в «Сочи» из Турции. Как изменилось его состояние?

После его недели в «Сочи» мы сделали определенные выводы для себя, подсказали ему. В следующем матче против ЦСКА Федор был уже лучшим игроком. Он действует на двух позициях. Джанаев играет также там на хорошем уровне.

- У Дзюбы был день рождения. Что-то подарили ему?

- Ничего не подарил кроме вызова (улыбается). А так, конечно, сообщение отправил. Обычная традиция, поздравить через сообщение.

- Известно, что Артем хочет попробовать свои силы в Англии. Какой-то особый смысл есть для него в матчах на территории Великобритании?

- Не думаю, что это лишний мотивационный момент. У нас ответственный матч, он капитан команды. Дополнительный настрой не нужен.

- Можете объяснить, почему Чалова не вызывают в сборную России. По каким причинам приоритет отдаётся Дзюбе?

- Для нас Дзюба - капитан команды. Он сильнее, чем Чалов. Расшифровывать дополнительно не буду. Всему свое время.