Испанская модель Джорджина Родригес рассказала о жизни с лучшим футболистом мира

Португальский форвард и испанская модель и танцовщица познакомились в 2016 году. Джина вспоминает, как красавчик запал на на нее.

- Наша первая встреча была в Gucci, где я работала продавцом-ассистентом. Несколько дней спустя мы снова увидели друг друга на мероприятии другого бренда. Именно тогда мы смогли поговорить в непринужденной обстановке. Это была любовь с первого взгляда для обоих, - рассказывает Родригес, которая уже через год родила им дочь.

Джина говорит, что после того, как она сошлась с Криштиану для нее жизнь перевернулась.

- То, что я чувствую к нему, сильнее всего. Вместе мы сильнее и есть взаимное восхищение. Но постоянно соблазнять и притягивать к себе мужчину очень важно. Я всегда сплю в специальном нижнем белье. Это удобно, сексуально и романтично. В нем есть все, что заведет вашего мужчину и сделает его счастливым.

БИЗНЕС И СЕМЬЯ

Здесь модель не просто откровенничает, но и совмещает прекрасное с полезным. Родригес и после родов сохранила прекрасную фигуру и продолжает рекламировать женское белье.

Но Джина прежде всего мать семейства. Ведь у них с Криштиану четверо детей. Трое, рождены от суррогатных матерей. Старшему из них Криштиану Роналдо-младшему сейчас 9 лет. 8 июня 2017 года у футболиста родились близнецы Ева и Матеу. А уже через пять месяцев на свет появилась и их совместная дочь Алана.

georginagio Feeling confident with Yamamay

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Но в прошлом году больше говорили не о голах форварда и не о его семейной жизни, а о модели Кэтрин Майорга, которая обвиняла красавчика в изнасиловании. Истории этой уже 10 лет, произошла она якобы в гостиничном номере Лас-Вегаса еще в 2009 году. Потом писали, что Роналду вроде бы откупился от Кэтрин за 375 000 долларов. Дело было закрыто, но этим летом вновь всплыло, и все же спортсмен был полностью оправдан. Полиция штата Невада сообщила, что «следствие пришло к выводу, что обвинения относительно Криштиану Роналду не имеют достаточной доказательной базы».

При этом журналисты отмечают, что Роналду вряд ли мог бы пройти через все испытания и сохранить свои многомиллионные спонсорские контракты без твердой поддержки своей нынешней подруги.

Выступая недавно на итальянском телевидении Криштиану сказал о своих надежных тылах: «Когда люди сомневаются в вашей чести, это больно. Это очень больно, главным образом потому, что у меня большая семья, подруга и умный ребенок, который понимает много вещей. Это дело, в котором мне неудобно публично выгораживать себя. И все же, моя невиновность доказана. Это заставляет меня гордиться.”

georginagio NEW CAMPAIGN Dancing with

ЖИЗНЬ В РОСКОШИ

В прошлом году после перехода Роналду в «Ювентус» они переехали в шикарный особняк с восемью спальнями в Турине. Но после обвинений в адрес ее друга и душераздирающей потери в семь Джина поняла, что деньги для нее не важны.

- Я люблю Турин, его расположение недалеко от Альп, рядом с Миланом и недалеко от Испании. Но главное богатство, какое только может быть у человека, это здоровая и счастливая семья. Это я еще сильнее осознала, когда несколько месяцев назад после долгой болезни умер мой отец. Величайшая роскошь - это здоровье, без него мы ничто.

Джина сейчас практически все свое время уделяет детям, лишь на час успевая отлучится в спортзал. А вечером, когда дети засыпают, она с Криштиану стараются отдохнуть перед телевизором, пока не рухнут в постель.