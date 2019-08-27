Пришла ПОРА помогать: 70 человек учились выживать в Арктических условиях, чтобы стать эковолонтерами Арктики

В этом году участниками проекта стали 70 человек из 23 регионов страны, которые неделю проверяли себя на прочность на острове Заячий вблизи горного массива Рай-Из, в условиях, приближенных к арктическим.

Этап промышленного освоения Арктики во второй половине XX века оставил сотни объектов накопленного экологического мусора. В советское время на каждом крупном острове Арктической зоны работала воинская часть и метеостанция, обеспечивая безопасность страны. Сегодня такой потребности нет. Постепенно люди покинули острова, оставив после себя тонны металла: двухсотлитровые бочки и огромные пятитонные емкости с топливом и маслом, технику, дома. Только на острове Белый такого мусора оказалось больше восьми тысяч объектов.

«Годы индустриализации, развитие промышленности и строительство военных объектов привели к массированному загрязнению арктического региона. Устранение этого загрязнения усложняется изолированностью, труднодоступностью и удаленностью территорий. Это - главная причина экологических проблем Арктики», - считает эксперт Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) Андрей Иванов.

Для ликвидации последствий пребывания человека потребуются десятилетия, поэтому сегодня к очищению Арктической зоны активно привлекаются не только эксперты, механики, ученые, но и волонтеры, готовые работать в тяжелых климатических условиях. ПОРА старается поддерживать добровольческие инициативы, направленные на устойчивое развитие северных территорий, но особое внимание уделяет экологическим проектам, затрагивающим отдаленные районы Арктики.

Автор фото: Яна ГРИГОРЬЕВА

Именно поэтому проект «Дух Заполярья», организованный Молодежным центром технологий занятости и Департаментом молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа, привлек внимание экспертов проектного офиса и получил поддержку. Главная цель проекта – познакомить ребят с экологическими проблемами севера и найти эковолонтеров, готовых заниматься очисткой островов арктической зоны.

«Эковолонтерство сегодня приобретает новое значение. Молодежь стала чаще участвовать в решении задач, актуальных для государства. Экологические проекты позволяют молодому поколению обратить внимание на реализацию таких важных для страны программ, как развитие Арктической зоны и национального проекта «Экология». В тоже время, эковолонтерство помогает определиться не только с новыми профессиями и интересными возможностями, но и, что очень важно, сформировать у молодежи экологическое мышление. Участники арктических экопроектов начинают понимать, что природу надо не только восстанавливать и очищать, но в первую очередь сохранять. И важно, что с осознанием этого молодые люди будут жить и работать. И тогда мы будем уверены в сохранности хрупкой экологии Арктики», - уверен Андрей Иванов.

Задача федерального масштаба

История проекта «Дух Заполярья» началась с набора отрядов волонтеров Арктики в 2017 году, после нескольких экспедиций на остров Белый. Руководитель проекта – директор Молодёжного центра технологий занятости ЯНАО Алексей Рудковский понял, что для создания сильной команды, способной выдерживать тяжелые природные условия и стрессовые ситуации нужна предварительная подготовка, отбор.

«Мы хотели сделать проект, который помог бы ребятам, мечтающим попасть в Арктику, почувствовать атмосферу и понять, готовы ли они к трудностям жизни на Севере. Слёт проходит на острове Заячий на Полярном Урале. Здесь мы живем на закрытой территории, у нас свои процессы, свои коммуникации, и нет внешних факторов. Мы стараемся обеспечить участникам максимальное погружение и реальные условия для оценки своих возможностей», - рассказывает Алексей.

Автор фото: Яна ГРИГОРЬЕВА

Главной целью проекта организаторы видят пополнение кадрового резерва для работы в арктических условиях. Рудковский отмечает, что у проекта партнерские связи с Российским центром освоения Арктики, Северным Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Росзаповедцентром, куда организаторы могут направлять на работу эковолонтеров, прошедших «Дух Заполярья».

«В прошлом году один волонтер после слёта уехал на остров Диксон работать на метеостанции. Казалось бы, один человек, что он может, но хорошо подготовленный специалист в Арктике – это жизнедеятельность целой метеостанции. Это важный ресурс. Одна метеостанция, которая стабильно работает, дает сводки на всю страну. По факту, она становится домом, где ты должен жить и работать – это образ жизни. И таких желающих очень мало, их нужно находить. Как раз для этого существует «Дух Заполярья», который привлекает большое количество участников. Многие из них, приезжая на остров, не знают, чего хотят, но именно в таких условиях понимают, на что они готовы. У нас задача федерального масштаба - находить для страны людей, готовых работать в Арктике. Если по итогам слёта у нас появляется хотя бы 10 человек, которые реально будут работать на севере - это колоссальная победа», - отмечает Рудковский.

Почувствуй Дух Заполярья

В этом году для участников проекта «Дух заполярья» испытания на прочность начались с самолета. По прилету в Салехард волонтеров отвезли до станции Харп-Северное Сияние, где до переправы на остров нужно было пройти несколько километров по железнодорожным путям с тяжелым рюкзаком за плечами. Уже на этом этапе многие для себя решили, готовы или нет справляться с трудностями и бороться с усталостью и голодом, если ситуация требует полной мобилизации.

Автор фото: Яна ГРИГОРЬЕВА

На острове участники жили в палатках по шесть человек. Делили пространство, учились общаться и налаживать дружеские отношения, поддерживать, доверять и уважать друг друга. Всё, как на острове в Арктике, где в тяжелых климатических условиях команда становится семьей, опорой и защитой и умение принимать и мириться с привычками и мнением других людей - ценное качество.

Насыщенная программа не давала скучать. Каждое утро на острове, не смотря на погоду, начиналось с зарядки. Самые стойкие волонтеры героически выполняли упражнения, стояли в планке под гул комаров и мошкары. Тренер, физиотерапевт, автор курса «Практики активной адаптации» Артем Москаленко рассказывал, как работать со спиной и избегать травм при поднятии тяжестей. Физический труд – часть работы по очищению островов в Арктической зоне, поэтому важно это знать и уметь работать с большими весами, чтобы сберечь здоровье.

В течение дня тренеры из Ростова-на-Дону Виктория Мельникова и Евгений Небайкин вели образовательную программу. Они рассказывали, как увидеть себя с разных сторон и понять сильные и слабые качества, определить жизненные ориентиры, узнать, готов ли ты к переменам. Для многих участников проекта полученные инструменты стали настоящим откровением, а практики медитации – открытием внутренних ресурсов. Каждый день заканчивался рефлексией в небольших командах, где волонтеры делились впечатлениями, эмоциями, мыслями, что для многих стало преодолением себя. Умение вести беседу и делиться проблемами и тревогами помогает создавать дружественную ресурсную команду, готовую поддержать. Особенно это важно в условиях острова, где нет возможности уехать или уйти.

Истинным испытанием духа Заполярья стали соревнования по спортивному туризму с присвоением разряда, организаторами и судьями которых выступила Федерация спортивного туризма ЯНАО. В этой смене соревнования проходили под проливным дождем, что осложняло прохождение маршрута. Тем не менее, участники проекта с большим энтузиазмом карабкались по деревьям, перепрыгивали через канавы с помощью каната и спускались в овраг.

Самым главным и ожидаемым этапом каждой волонтерской смены является восхождение на вершину Рай-Из. Высота Рай-Из небольшая, всего 868 метров, но по уровню сложности альпинисты сравнивают ее с более высокими горами. Для человека без опыта такой поход может оказаться очень опасным. Гора состоит из каменных россыпей-курумника. Камни довольно острые и могут стать причиной травмы. Здесь уже не до шуток и романтики.

Не все соглашаются на такое испытание, для участников это определяющий момент, момент, когда нужно остановиться и взвесить все «за» и «против».

В этот раз погодные условия не позволили участникам «Духа Заполярья» дойти до вершины и увидеть метеостанцию, но впечатлений все равно было много. Для большинства волонтеров восхождение на Рай-Из стало первым опытом похода в горы и оставило незабываемые воспоминания и тысячи селфи.

Автор фото: Яна ГРИГОРЬЕВА

«Если ты полюбишь Север, не разлюбишь никогда»

«Дух Заполярья» завершился, участники разъехались по городам, унося частичку Арктики в Салехард, Надым, Москву, Санкт-Петербург, Лабытнанги, Екатеринбург, Самару, Ярославль и другие города.

Алене Серасховой двадцать лет, она живет в Салехарде, работает бухгалтером, на проект приехала, чтобы ответить на вопросы о жизненном пути, о предназначении и выборе. «Я обожаю горы! А здесь - впервые, - рассказывает Алена. – Я узнала столько нового, поняла, что в жизни можно выбирать разные дороги, не обязательно идти по одной. В мире столько возможностей. Я вдохновилась, зарядилась, получила массу впечатлений!». Волонтером Арктики Алена стать не мечтает, но проект помог ей узнать о проблемах экологии северных территорий и о том, что можно сделать уже сейчас, чтобы сохранить природу.

Команда двадцатилетних студентов из Ухты наоборот – видит себя эковолонтерами Арктической зоны. На проекте оказались целенаправленно, чтобы войти в кадровый резерв.

А тридцатипятилетний специалист по ЖКХ из Ярославля Марина Кирсанова приехала на остров Заячий, чтобы оторваться от городской суеты, подняться в горы, найти новых друзей. «Мы живем в мире входящих и исходящих, и мне захотелось побыть наедине со своими мыслями, мечтами. Знаете, самым сложным для меня оказалась вечерняя рефлексия! Мне тяжело выразить в нескольких словах все то, что на душе. Но это был интересный опыт», - поделилась Марина.

«Волонтёрство - это помощь в реализации федеральных и региональных экологических программ, это возможности социализации и самореализации для молодежи. Для некоторых участие в таких проектах становится первой ступенькой к чему-то большему, к тому, чтобы найти свое призвание и работу мечты. В Арктике работа с эковолонтёрами должна быть системной, и проект «Дух Заполярья», который мы поддерживаем не первый год, может стать хорошей отправной точкой в развитии этого направления»,– уверен эксперт ПОРА Александр Воротников.

Не все участники свяжут свою судьбу с Арктикой. Но кто-то возможно начнет свой экологический проект, кто-то продолжит обучение в научном институте, чтобы вернуться на острова ученым, кто-то просто изменит свою жизнь. Без сомнения одно - север надолго останется в сердцах волонтеров слёта «Дух Заполярья». Ровно как в знаменитой песне: «Если ты полюбишь Север, не разлюбишь никогда».