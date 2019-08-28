Фотоохотники

Наши читатели продолжают участвовать в народном литературно-фотографическом конкурсе имени легендарного журналиста «Комсомолки» Василия Михайловича Пескова. Писем и замечательных снимков, в том числе и из пленочных черно-белых архивов, накопилось столько, что мы решили им посвятить спецвыпуск «Окна в природу».

Дружба навек

«Меня поразила история дружбы большой бельгийской овчарки Инго и маленького сыча Польди, которую рассказала в интернете замечательный немецкий фотограф-анималист Таня Брандт. В течение нескольких лет она снимала самые интересные моменты их жизни (facebook.com/Ingoundfriends).

Несколько дней назад Таня сообщила, что Инго осиротела - Польди заболел и, несмотря на все усилия ветеринаров, умер. Овчарка сильно переживала. Хозяйка переживала еще больше, написав в Фейсбуке: «Он улетел в небо... с большой частью моего сердца...»

Люди, берегите близких! И относитесь друг к другу, как Инго и Польди».

Аня Рябинина, Москва.

Летом красная

«Этот снимок сделал во дворе частного дома мой внук. Мы назвали его «Любопытная стрекоза».

О. С. Баляба, Владивосток.

Белка на стрелке

«Вот такой снимок я сделал из окна своего дома 3 года назад. По-моему, получился очень милый портрет лесного зверька».

Олег Борисов, поселок Кульчаны, Кемеровская область.

Присела сова, не зная куда

«Окно в природу» - наша любимая рубрика! Надеюсь этот снимок ее украсит. Этот совенок зимовал у нас в сарае и совсем не боялся людей. Мы его кормили и любили. А весной он вернулся в лес».

Александра Казакова, поселок Усть-Чарышская Пристань, Алтайский край.

Жарко!

«Этот снимок когда-то сделал мой друг Евгений Коган в Ленинградском зоопарке. Белый медведь разлегся погреться на солнышке. Я и сам работал журналистом, писал о природе и снимал ее по примеру Василия Михайловича».

Сергей Маракулин, Ижевск.

Дорогие друзья! Если у вас тоже есть хорошее фото диких зверей, птиц или насекомых да еще с замечательным рассказом - вы имеете шанс увидеть его на страницах «Окна в природу». Присылайте свои работы c пометкой «Фотоохотники» на адрес sazonov@kp.ru.

Не пропусти!

- Русское географическое общество и компания «РусГидро» объявляют о совместной акции - фотографических экскурсиях на гидроэлектростанции. До 1 сентября на сайте photo.rgo.ru любой желающий сможет подать заявку на участие в фототурах. Поездки состоятся в период с 1 сентября по 1 октября 2019 года.

- В пятый раз в России и за рубежом пройдет Географический диктант РГО. 27 октября любой желающий сможет написать диктант в любой точке планеты. Для этого нужно всего лишь зарегистрироваться на официальном сайте проекта, причем принять участие можно как очно, так и заочно - онлайн. А можно пойти еще дальше - и помочь организовать площадку диктанта в своем регионе.

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