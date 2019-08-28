Теннисист Андрей Рублев совершил подвиг на US Open

В этом году, спустя 10 лет, сразу два российских теннисиста входят в топ-10 мирового рейтинга. 5-я ракетка планеты Даниил Медведев, который прекрасно провел все лето, без особого труда выиграл и свой первый матч на US Open против индуса Гуннесварана - 6:4, 6:1, 6:2.

Кстати, накануне турнира легендарный Джон Макинрой назвал Медведева чуть ли не главным фаворитом турнира, наряду с Джоковичем.

Сам Джокович, которого Медведев недавно обыграл на «Мастерсе» тоже признает силу российского спортсмена, но предупреждает, что надо уметь играть длинные поединки.

- Даниил отличный теннисист. Он очень прибавил в этом году, так что по праву считается фаворитом, - говорил Новак Джокович перед стартом US Open. - Правда, у турниров Больших шлемов своя специфика. Здесь результат зависит не только от самой игры, но и от умения распределять свои силы. Здесь нужно уметь находить баланс между тем, что происходит на корте, и вне его. Иначе очень сложно выдержать две недели в формате пятисетовых матчей.

А вот 9-я ракетка мира Карен Хачанов уступил в первом круге канадцу Вашеку Поспишилу в пяти партиях со счетом 6:4, 5:7, 5:7, 6:4, 3:6.

Третий российский теннисист Андрей Рублев (43-я ракетка мира), можно сказать, совершил маленький подвиг. В первом же круге ему досталась 8-я ракетка мира - грек Стефанос Циципас. Напряженный матч завершился в четырех сетах в пользу российского игрока — 6:4, 6:7, 7:6, 7:5. Эта встреча была интересна еще и тем, что обеим игрокам всего по 21 году, и именно они, по мнению специалистов, должны через несколько лет занять места Джоковича и Федерера.

Теннис. Открытый чемпионат США. Нью-Йорк (США), 27 августа

Мужчины. Одиночный разряд. Первый круг.

Медведев (Россия, 5) Гуннесваран (Индия) 6:4, 6:1, 6:2

Андрей Рублев (Россия) – Стефанос Циципас (Греция). 8 – 6:4, 6:7(5), 7:6(7), 7:5

Васек Поспишил (Канада) – Карен Хачанов (Россия. 9) – 4:6, 7:5, 7:5, 4:6, 6:3