Русские школьники переживают из-за оценок больше, чем их сверстники в остальном мире

Почти 79 процентов наших школьников испытывают тревогу и страх из-за успеваемости, как показывают результаты международного исследования «Уверенность в процессе обучения», проведенного аналитической компанией Harris Insights & Analytics.

На втором месте китайские подростки: там со стрессом из-за учебы сталкиваются 64 процента учеников. Ну а Германия оказалась на третьем месте – оценки оказались поводом для переживания 61 процента немецких подростков. Эксперты опросили 5000 учеников, 2000 родителей и 1159 преподавателей в России, Китае, Германии, США и Японии.

Наблюдается замкнутый круг: дети переживают именно из-за успеваемости и того, что их сравнивают с другими. Ну а стресс и тревоги сами по себе негативно сказываются на способности ребенка учиться, а значит, и оценках.

К счастью, наши дети обладают и здоровой ноткой пофигизма. Как показали результаты опроса, 80 процентов российских школьников понимают, что неудачи – это нормальная часть учебного процесса.

ВЗГЛЯД С ШЕСТОГО ЭТАЖА

Лучший совет родителям: забейте на оценки! Именно они уничтожают у детей вкус к учебе

Самое обидное, что оценки, из-за которых выпорото столько детских задниц, вообще не объективны. И дело даже не в отношении учителя к конкретному ребенку. Просто педагоги, выставляя оценки, всегда ориентируются на уровень класса – вот этот ребенок, по сравнению с одноклассниками, знает предмет на троечку. А этот, по сравнению с другими остолопами, стопроцентный отличник. Поэтому есть гарантированный способ, как поднять оценки ребенка – перевести его в более слабую школу. Этот эффект даже описан в науке – «эффект большой лягушки в маленьком пруду».

Так что если и переживать из-за оценок, то из-за пятерок. Они означают, что ребенок уверенно берет ту планку знаний, которую ему дает школа. А значит, пора выходить из этой зоны комфорта и пробовать себя на новом уровне.

Другое дело, когда тройки и двойки становятся хроническими. Но и тут вины ребенка чаще всего нет: значит, он пропустил какие-то важные темы, без которых не освоить следующие. Вот и копятся пробелы в знаниях. И вместо того, чтобы ругать за них ребенка, надо разобраться, что произошло.

Ещё одна причина хронической неуспеваемости – это стресс. Парадокс: чем больше мы давим на ребенка, чтобы он хорошо учился, тем хуже его оценки. Либо же в дневнике будут стоять вымученные пятерки, которые потом аукнутся комплексами во взрослом возрасте.

Поэтому единственное реально работающее средство для родителей – это забить на текущие оценки. Это рабочий инструмент учителя: педагогам они нужны, чтобы понимать, как дети освоили тот или иной материал. И сами по себе пятерки и медали за отличную учебу не гарантируют, что у ребенка все сложится в жизни. А ведь именно это, по большому счету, стоит за всеми переживаниями родителей по поводу оценок. Так что оставьте детей в покое и не мешайте им получать удовольствие от учебы и узнавать новое.