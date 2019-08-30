Токсичный акриламид: чем опасны для здоровья чипсы и картошка фри

О том, что при приготовлении картофеля фри или чипсов образуются канцерогены, слышали многие. А вот о том, что в этих и во многих других обжаренных и печеных блюдах содержится акриламид, стало известно сравнительно недавно. Акриламид давно используется в производстве полимеров и считается токсичным. Причем в некоторых видах пищи он возникает совершенно естественным путем.

Главные признаки: аппетитный запах и золотистый цвет

В начале 2000-х годов европейские ученые нашли акриламид в готовых блюдах: он появляется в крахмалистых продуктах при их обжаривании или выпекании при высокой температуре (выше 120 °С). А крахмалистые продукты — это не только картошка, но и хлеб, и даже кофе. И, увы, самые главные аппетитные свойства вкуснейшего хлеба и картошки — золотисто-коричневая корочка и аромат, от которого слюна сама появляется во рту, — и есть самые явные признаки наличия токсичного акриламида.

Всемирная организация здравоохранения совместно с продовольственными организациями провела исследования самых популярных продуктов на наличие акриламида. Акриламид появляется в продуктах, которые помимо крахмала содержат добавленные или природные сахара. И в главные токсичные продукты попали картофель фри, картофельные чипсы, кофе, пончики, кондитерские изделия, кукурузные хлопья (в виде палочек) – все эти продукты содержат крахмал и сахара. Но все же самое высокое содержание акриламида обнаружено в чипсах, жареном картофеле и картофеле, приготовленном во фритюре. Микродозы акриламида есть и в жареном мясе, и различных мясных снеках.

Меньше температура приготовления — проще зачать ребенка

Акриламид способен влиять на весь организм, но главным образом большое содержание этого токсичного элемента отражается на репродуктивных органах, то есть на способности зачать детей. И чем больше мы едим чипсов, картошки фри, жареного мяса (при том еще запивая все пивом), тем меньше шансов стать родителями.

На сегодняшний день в Европе запущена программа по разработке различных технологий для уменьшения акриламида в пище. Сейчас применяются две из них. Первая – снижение температуры термической обработки. Например, за счет снижения нагревания температуры масла в промышленных фритюрах, использующихся в общепите, можно уменьшить содержание акриламида в готовом продукте в 7 раз (с 3500 мкг/кг до 500 мкг/кг). Вторая технология – добавление специальных ферментов, которые связывают аминокислоту и не дают ей вступать в реакцию с сахарами. За счет этого образуется значительно меньше акриламида.

Приготовление порций картофеля-фри в одном из ресторанов быстрого питания.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как не сделать домашнюю еду ядовитой: рекомендации от Роскачества

1. Перед тем как жарить картошку, очистите ее и подержите в воде от 1 до 2 часов – благодаря этому в картофеле уменьшается количество крахмала, и в результате в жареной картошке сокращается содержание акриламида.

2. Не стоит жарить и запекать картофель до коричневой корочки – достаточно обжарить до слегка золотистого цвета.

3. Нарезайте картофель более толстыми ломтиками. Исследования показали, что в ломтиках размером 14 на 14 мм содержится меньше акриламида, чем в тонко нарезанных ломтиках 8 на 8 мм.

Чем больше мы едим чипсов, картошки фри, жареного мяса, тем меньше шансов стать родителями.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КСТАТИ

Бельгия отстаивает свой «фрит»

Итак, Евросоюз всерьез намеревается внести акриламид в список токсичных веществ. И в 2017 в Бельгии по этому повод едва не разразился скандал: под угрозой запрета оказался бельгийский оригинальный рецепт приготовления картошки фри (в Бельгии ее называют «фрит»).

Фри по-бельгийски готовят так: сначала картофель обжаривают в масле при температуре 160 °С до легкого золотистого цвета, потом дают картофелю остыть и после этого еще раз обжаривают во фритюрнице при 180 °С. То есть получается двойная обжарка, которая не вписывается в требования Европы по снижению акриламида в продуктах. После того как министр туризма Бельгии обвинил Евросоюз в том, что он ставит под угрозу бельгийскую культуру, было разрешено оставить рецепт «фрит» без изменений.