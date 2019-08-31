Лучший в мире: В Санкт-Петербурге появится новый парк

Сегодня представители администрации города и ДОМ.РФ осмотрели территорию будущего парка.

Парк должен стать новой достопримечательностью Северной столицы мирового масштаба. Ранее идею создания парка на месте территории, где изначально планировался «судебный квартал», поддержал Президент РФ В.В. Путин и председатель Правительства РФ Д.А. Медведев.

«Мы изначально будем готовить техническое задание, привлекать лучших специалистов, и, конечно, спрашивать горожан об их пожеланиях, что они хотят видеть в новом парке: какие-то развлечения или, напротив, это будет спокойный парк для прогулок», - рассказал журналистам генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник. Уже сейчас петербуржцы могут проголосовать за название и тематическую наполненность нового паркового пространства на специальном сайте.

По его словам, международный конкурс будет открытым и проведен по опыту тех, которые проводились в Москве при разработке концепции парка «Зарядье», а также конкурса ДОМ.РФ совместно с РЖД на реконструкцию территорий вокзалов.

«Будут приглашены к участию все самые лучшие крупнейшие иностранные и российские архитектурные бюро. Вместе с администрацией города будем формировать широкий состав жюри из экспертов из России, петербуржцев, международных звезд архитектуры для того, чтобы этот район стал одним из лучших в мире, а парк – украшением города», - сказал Плутник.

"Горожане ждали больше ста лет, когда здесь будет парк. Здесь будет прекрасный парк. Мы совместно с ДОМ.РФ объявим конкурс на концепцию парка - что здесь будет в этом пространстве, как будет выглядеть этот парк. Я думаю, что этот парк будет самым лучшим в мире», - сказал на осмотре будущей территории парка врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

На проведение конкурса с подведением итогов может уйти 8 месяцев, старт может быть дан через пару месяцев.

Конкурс пройдет в четыре этапа с соблюдением лучших российских и международных стандартов. К участию в первом этапе будут приглашены лучше ландшафтные архитекторы их РФ и зарубежья. На второй этап будут допущены 6 команд на основании квалификационного рейтинга.

На вопросы журналистов о финансовой составляющей, врио губернатора пояснил, что это станет известно после того, как будет определена концепция. Финансирование реализации проекта на основе концепции берет на себя город, а также не исключена помощь со стороны государства.

Парк на Ватном острове сформирует городской центр культуры, образования и досуга, который будут посещать 11 млн человек в год. Кроме того, в один маршрут буду объединены все самые главные достопримечательности и пешеходные зоны.

Эксперты, опрошенные КП, положительно оценивают идею создания нового пространства в Питере.

Заведующий лабораторией туристического брендинга РГУТИС Юрий Щегольков считает, что если речь идет о новом формате арт-парка в центре такого туристического города, как Санкт-Петербург, то это, безусловно, лучше, чем застройка под «судебный квартал», которая планировалась ранее. Парк имеет все шансы стать точкой притяжения горожан и гостей столицы, особенно среди молодежи, так как новому поколению интересны нестандартные проекты. «Не обязательно копировать московский парк Зарядье, можно создать нечто новое», - сказал эксперт.

По словам главы архитектурного бюро Speech Сергея Чобана, выбранное место на проспекте Добролюбова в Санкт-Петербурге подходит для создания парка.