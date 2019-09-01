Украинский боксер Василий Ломаченко выиграл третий чемпионский пояс

31 августа в Лондоне на ринг в главном бою большого вечера бокса вышли украинский боксер Василий Ломаченко и британец Люк Кэмпбелл. У Ломаченко - два чемпионских пояса, он лучший по версии WBA и WBO. А с Кэмпбеллом он спорил за звание лучшего у WBC. Именно украинский боксер был главным фаворитом по всем раскладам.

Британец был сдержан в эмоциях. Люк призывал всех следить за тем, что будет на ринге субботним вечером в Лондоне:

- Завтра настраивайтесь на отличный бой. Вы увидите все, за что любите бокс. Будет по-настоящему взрывоопасно, не пропустите это.

Украинец вышел на ринг в "патриотическом" халате.Фото: REUTERS

А вот украинец Ломаченко сказал, что для него все отлично в Лондоне. Он - как дома:

- Не могу дождаться момента, когда смогу выйти на ринг и показать все свое мастерство. Мой план на бой? Просто выиграть бой. Чувствую себя в Лондоне великолепно, я здесь словно дома, в Украине. Много фанатов поддерживает меня здесь.

На официальной церемонии взвешивания оба боксера были равны. Они легко вписались во все нормативные рамки, показав нужны для легкого веса лимит - 60,9 кг.

Встреча продлилась все 12 раундов и 2 из 3 судей в итоге отдали победу украинскому боксеру.

Украинец и британец лицом к лицу в Лондоне.Фото: REUTERS

После этого поединка изменился счет боев у Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла. Украинец теперь провел на ринге 15 боев - 14 побед, 10 нокаутом 1 поражение. А у британца - 20 побед, 16 нокаутом и 3 поражения.