Александр Лазарев-мл.: Жизнь моего героя рушится - это очень смешная комедия!

Стареющий дипломат Петр Лучников изоврался, мечется между женами - бывшей и нынешней, любовницей, детьми. Он пытается начать жизнь с чистого листа, но, кажется, уже не умеет по-другому. Внебрачные дочери, интриги, неожиданные беременности - всего этого в сериале вдоволь. Даже странно, что при таком багаже это комедия, а не драма!

- Он лгал всю жизнь, в итоге жизнь ему этим же и ответила, - рассказывает Александр Лазарев. - Это действительно очень смешная комедия, но заканчивается она довольно грустно. Его жизнь просто начнет рушиться. Он поймет, что оказался у разбитого корыта, - хорошо, конечно, что с подмогой в виде человека, который любил его всю жизнь...

«Дипломат». Понедельник - четверг, 21.30, Первый.