2019-09-02T02:23:02+03:00
Телевизор

Александр Лазарев-мл.: Жизнь моего героя рушится - это очень смешная комедия!

Первый канал шагает в осень с лирической комедией «Дипломат» с Александром Лазаревым-мл., Светланой Немоляевой, Анной Старшенбаум и др
Антонина ВЕТКИНА
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Герой Лазарева стареет, но никак не поумнеет. Фото: Анна МИТРОХИНА/Первый каналГерой Лазарева стареет, но никак не поумнеет. Фото: Анна МИТРОХИНА/Первый канал
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Стареющий дипломат Петр Лучников изоврался, мечется между женами - бывшей и нынешней, любовницей, детьми. Он пытается начать жизнь с чистого листа, но, кажется, уже не умеет по-другому. Внебрачные дочери, интриги, неожиданные беременности - всего этого в сериале вдоволь. Даже странно, что при таком багаже это комедия, а не драма!

- Он лгал всю жизнь, в итоге жизнь ему этим же и ответила, - рассказывает Александр Лазарев. - Это действительно очень смешная комедия, но заканчивается она довольно грустно. Его жизнь просто начнет рушиться. Он поймет, что оказался у разбитого корыта, - хорошо, конечно, что с подмогой в виде человека, который любил его всю жизнь...

«Дипломат». Понедельник - четверг, 21.30, Первый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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