Звездные первоклашки: Школа за 90 тысяч в месяц или бесплатная «на раёне»?

В этом году День знаний выпал на воскресенье, так что учиться дети начнут только 2 сентября. Многие известные персоны отведут своих наследников в первый класс. «КП» выясняла, как звездные родители выбирали школы.

Анфиса Чехова - за гособразование

Анфиса Чехова поведет сына 2 сентября на линейку вместе с экс-супругом Гурамом Баблишвили.

«Отдаю Соломона в обычную школу, - рассказала «КП» Анфиса. -Я не зациклена на том, чтобы сделать из своего ребенка гения. Выпускники обычных советских школ многого добились в жизни, выросли хорошими и умными людьми. Считаю, что у ребенка должно быть детство. Результат зависит не от интенсивности обучения».

Дочь звезды сериала «Мылодрама» Янины Мелеховой тоже будет учиться в обычной школе в Таганском районе столицы.

«Я сводила дочку на прослушивание в группу школ нашего района, - рассказала актриса «КП». - Тесты показали, что у Анны-Марии склонности к точным наукам - она получила высшие баллы по математической логике. Ребенку предложили пойти в класс, где обучение идет по системе заслуженного учителя России Владимира Ивановича Жохова. Я осознаю, что дочке не нравится читать - зачем ее мучить, если она хочет умножать? Пусть умножает!»

Юлия Барановская ведет в этом году в первый класс средней московской школы младшего сына Арсения. Телеведущая отдает детей в школы с углубленным изучением английского языка.

Юлия Барановская считает, что хороший английский ее детям точно не помешает. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv

Сын Кабо и дочь Лифанова могут стать одноклассниками

Большинство звезд перебрались в загородные дома, поэтому ведут детей в частные гимназии, которые расположились неподалеку от закрытых поселков. Так, певица Жасмин выбрала для дочери Маргариты частную Ломоносовскую школу в Подмосковье. За учебный год звезда заплатит 1,442 млн руб - это на 90 тысяч больше, чем в прошлом году.

В частных школах маленькие классы - максимум 15 - 20 человек. Там усиленная охрана и питание не хуже чем в ресторанах. Дети могут находиться в школе с утра до вечера, занимаясь после уроков в кружках по интересам, спортивных секциях.

Жасмин заплатит за год обучения дочери почти 1,5 млн рублей. Фото: instagram.com/jasmin

Самая популярная у звезд частная школа - это «Лидер». Она находится в поселке «Княжье озеро» в Истринском районе Подмосковья. В это учебное заведение в первый класс идет сын актрисы Ольги Кабо Виктор, дочь певца Стаса Михайлова Мария, дочь актера Игоря Лифанова Алиса. Так что они запросто могут оказаться в одном классе. Стоимость обучения в «Лидере» - 90 тысяч руб. в месяц.

Семья Макарских живет в Сергиевом Посаде, поэтому их дочь Маша идет в 1-й класс гимназии в этом городе. Виктория Макарская рассказала «КП», что выбрали школу по рекомендации педагога по музыке, с которым занимается дочь: «Идем в школу с творческим подходом к обучению. Ведь важно научить ребенка любить учиться».

Антон Макарский лично свозил дочь в магазин за формой. Фото: instagram.com/makarskie

КСТАТИ

У сыновей Плющенко и Блёданс - спецпрограммы

У Саши, сына продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, очень плотный график тренировок в ледовой академии. Поэтому мальчик будет осваивать школьную программу с педагогами-репетиторами фактически на дому. Появляться в школе мальчик будет нечасто.

Сын Блёданс Семен пойдет в специализированную школу. Фото: instagram.com/bledans

Эвелина Блёданс ведет в 1-й класс своего младшего сына Семена. У мальчика синдром Дауна, и поначалу мама склонялась к инклюзивному образованию (это когда дети с ограниченными возможностями здоровья учатся вместе с обычными сверстниками). Эвелина с Семеном посетили день открытых дверей в выбранной школе. Но, взвесив все за и против, Блёданс поменяла мнение. «Мы пришли к выводу, что сыну лучше пойти в специализированное учебное заведение», - сообщила Блёданс. Решение было принято из тех соображений, что мальчику было бы сложно учиться в обычной школе.