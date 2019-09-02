Первый звонок: как артисты переживали за наследников на школьных линейках

Филипп Киркоров отвел сына Мартина и дочь Аллу-Викторию на линейку в частную гимназию неподалеку от своего загородного дома. «Я отвёл своих детей в школу у нас в деревеньке. Мартина в 1-й класс, а Аллу-Викторию во 2-й класс... Ночь не спали, готовились, волновались, переживали. С началом новой жизни, мои дорогие, ну и с Днем знаний! Только вперёд!»

Филипп Киркоров отвел сына Мартина и дочь Аллу-Викторию на линейку в частную гимназиюФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Накануне линейки у своих детей Киркоров поделился снимком из семейного альбома: «Мой 1-й класс, 2 сентября 1974 г. И тогда тоже 2 сентября попал на понедельник... нова совпадение) Мама и гладиолусы, которые больше меня...»

Киркоров поделился снимком из семейного альбомаФото: Личный Архив

Юлия Барановская отвела в 1-й класс младшего сына Арсения Аршавина. Мальчик пошел в 1-й класс в школу, которую посещает его сестра Яна. Это школа № 1239 с углубленным изучением английского языка.

Юлия Барановская отвела в 1-й класс младшего сына Арсения АршавинаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Семен Семин пришел в 1-й класс с мамой Эвелиной Бледанс, папой Сашей и бабушкой Аллой Михайловной. Семья принесла скромный букет цветов первой учительнице, а также приняла участие в благотворительной акции «дети вместо цветов», перечислив пожертвования вместо покупки шикарного букета.

Семен Семин пришел в 1-й класс с мамой Эвелиной Бледанс, папой Сашей и бабушкой Аллой МихайловнойФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Михаил Галустян с женой Викторией привели дочку Элину в первый класс, а Эстеллу в третий. Девочки учатся в гимназии имени Е.М. Примакова. Учебное заведение находится в деревне Раздоры Одинцовского района Подмосковья.

Михаил Галустян с женой Викторией привели дочку Элину в первый класс, а Эстеллу в третийФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Анфиса Чехова воссоединилась с экс-мужем Гурамом Баблишивли, чтобы отвести сына Соломона в первый класс средней общеобразовательной школы.

Анфиса Чехова воссоединилась с экс-мужем Гурамом БаблишивлиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Антон и Виктория Макарские живут в Сергиевом Посаде. Дочь Машу они отдали в 1-й класс местной частной школы, где в классе не больше 15 человек. «Мы остановили свой выбор на школе семейного типа «Дарование» из-за маленьких классов, индивидуального подхода к каждому ученику и наличия всех кружков и дополнительных занятий в одном месте. Да, и ещё домашнее задание дети делают в продлёнке. С нашей профессией, сами понимаете, идеальный вариант», - объясняет Вика.

Антон и Виктория Макарские живут в Сергиевом Посаде. Дочь Машу они отдали в 1-й класс местной частной школыФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ани Лорак провела второе сентября со своей второклашкой в Павловской гимназии. Дочь певицы София ждала встречи с одноклассниками. Кстати, стоимость одного года обучения в этом учебном заведении - 1 млн. 475 тыс.руб.

Здесь же на линейке с внуками побывала Надежда БабкинаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Актриса Екатерина Климова отвела сыновей в Ломоносовскую школу. Здесь же на линейке с внуками побывала Надежда Бабкина. Здесь же учатся дети Анны Седоковой, Владимира Соловьева, Михаила Пореченкова, Ирины Дубцовой. Так, стоимость обучения здесь -1 млн. 442 тыс. руб. за учебный год.

Актриса Екатерина Климова отвела сыновей в Ломоносовскую школуФото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Новая школа для дочек! Новая жизнь для сына!» - в многодетной семье актера Андрея Мерзликина сын Федор с этого года учится в Московском Суворовском военном училище, а дочки Серафима и Евдокия - в подмосковной частной гимназии. Ну а трехлетний Макар пока только провожает сестер и брата на линейку.