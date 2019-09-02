2019-09-02T17:49:33+03:00
В мире

34 человека пропали без вести при пожаре на яхте у берегов Калифорнии

На борту находились 39 человек. Пожарные службы продолжают бороться с огнем.
Арина СУВОРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
На данный момент удалось спасти несколько членов экипажаНа данный момент удалось спасти несколько членов экипажаФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

У берегов Калифорнии, недалеко от острова Санта-Круз, вспыхнула прогулочная 23-метровая яхта под названием «Conception». На борту лодки находились 39 человек. По предварительным данным, во время пожара погибли 34 человека. Четверо человек были доставлены в больницу округа Вентура. О судьбе еще одного пассажира ничего не сообщается.

Между тем, старший офицер береговой охраны Эйдан Куни пока отказался называть точное количество пострадавших и погибших. Эвакуация и поиски людей, находившихся на яхте, продолжаются.Спасательные службы пока предпочитают говорить о 34 пассажирах не как о погибших, а как о пропавших без вести.

- Мы до сих пор надеемся, что кто-то решил добраться до берега вплавь. Обычно эта яхта не отходит ночью далеко от берега, - сообщил журналистам сотрудник пожарной службы округа Санта-Барбара Майк Элисон.

Пожарные службы продолжают бороться с огнем Фото: twitter.com

Пожарные службы продолжают бороться с огнемФото: twitter.com

Первое сообщение о пожаре на яхте поступило на пульт пожарной службы в 3:28 утра по местному времени (13:28 мск). Через полтора часа — в районе 5 часов утра по местному времени - спасателям удалось лишь частично справиться с огнем. Предпринимаемых мер оказалось недостаточно, поэтому на борт яхты пожарные подняться не смогли. Из-за большого количества топлива на борту лодки пламя удается сбить лишь на короткое время. Затем пожар вспыхивает с новой силой.

На данный момент удалось спасти несколько членов экипажа. Официально их точное количество не называется, но по неподтвержденным данным, спасены четыре человека.

Эвакуация продолжается.

По данным береговой охраны, загоревшуюся 23-метровую яхту сдавали в аренду для ночного дайвинга и рыбалки. Место приписки лодки - порт Санта-Барбара.

В этот раз яхту арендовали на три дня для дайвинга и экскурсии по острову Сан-Мигель. Планировалось, что в понедельник в пять часов вечера по местному времени лодка вернется в порт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Песков: Путин посещал кладбище в Беслане, где похоронены жертвы теракта в школе №1
МИД Турции: Анкара и Москва не ведут переговоры о поставках Су-35 и Су-57
В День знаний в Чебоксарах открылась школа с инновационной образовательной средой
Трамп заявил, что главные враги США фейковые СМИ
Американские военные уйдут с пяти баз в Афганистане
Путин: пострадавшие от паводка в Иркутской области студенты будут учиться бесплатно
Роскосмос передаст МЧС новый комплекс для мониторинга пожаров
В Госдуме высказались за отмену транспортного налога
Порошенко нашел себе работу в новой Раде
Группа "ГАЗ" продемонстрировала новую "Газель"
Рост цен на авиабилеты не заставит россиян летать меньше
Лавров: Вашингтон пытается спровоцировать Тегеран на нарушение ядерной сделки
Джона Хантсмана не приглашали в Думу на слушания по расследованию вмешательства в московские протесты
СМИ: Британия планирует перебросить беспилотники в Персидский залив
В ближайшее время Борис Джонсон может объявить досрочные парламентские выборы
"Открытие ящика Пандоры": В Тегеране исключили возможность пересмотра ядерной сделки
Посол США в России отметил ощущение надежды при Зеленском
В ФАС заявили об отсутствии предпосылок для роста цен на авиабилеты
Посол США в России назвал свою должность одной из самых важных в американской дипломатической службе