34 человека пропали без вести при пожаре на яхте у берегов Калифорнии

У берегов Калифорнии, недалеко от острова Санта-Круз, вспыхнула прогулочная 23-метровая яхта под названием «Conception». На борту лодки находились 39 человек. По предварительным данным, во время пожара погибли 34 человека. Четверо человек были доставлены в больницу округа Вентура. О судьбе еще одного пассажира ничего не сообщается.

Между тем, старший офицер береговой охраны Эйдан Куни пока отказался называть точное количество пострадавших и погибших. Эвакуация и поиски людей, находившихся на яхте, продолжаются.Спасательные службы пока предпочитают говорить о 34 пассажирах не как о погибших, а как о пропавших без вести.

- Мы до сих пор надеемся, что кто-то решил добраться до берега вплавь. Обычно эта яхта не отходит ночью далеко от берега, - сообщил журналистам сотрудник пожарной службы округа Санта-Барбара Майк Элисон.

Пожарные службы продолжают бороться с огнемФото: twitter.com

Первое сообщение о пожаре на яхте поступило на пульт пожарной службы в 3:28 утра по местному времени (13:28 мск). Через полтора часа — в районе 5 часов утра по местному времени - спасателям удалось лишь частично справиться с огнем. Предпринимаемых мер оказалось недостаточно, поэтому на борт яхты пожарные подняться не смогли. Из-за большого количества топлива на борту лодки пламя удается сбить лишь на короткое время. Затем пожар вспыхивает с новой силой.

На данный момент удалось спасти несколько членов экипажа. Официально их точное количество не называется, но по неподтвержденным данным, спасены четыре человека.

Эвакуация продолжается.

По данным береговой охраны, загоревшуюся 23-метровую яхту сдавали в аренду для ночного дайвинга и рыбалки. Место приписки лодки - порт Санта-Барбара.

В этот раз яхту арендовали на три дня для дайвинга и экскурсии по острову Сан-Мигель. Планировалось, что в понедельник в пять часов вечера по местному времени лодка вернется в порт.